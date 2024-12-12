Пожежа у Львові — з палаючої квартири врятували жінку

У Львові з палаючої квартири вогнеборці врятували жінку
У Львові сталася пожежа у багатоповерхівці. Через займання ледь не загинула жінка.
Про це повідомляє ДСНС у місті Львів у четвер, 12 грудня.
Спалахнула пожежа у квартирі у Львові
Як зазначили в ДСНС, сьогодні о 16:05 рятувальники отримали повідомлення про пожежу у квартирі. Зайнялося на першому поверсі. Із задимленого помешкання вогнеборці змогли врятувати жінку.
"Після огляду медиків потерпілу було госпіталізовано з діагнозом отруєння продуктами горіння в медичний заклад Львова", — зазначають в ДСНС.
Пожежу рятувальники загасили. Причини виникнення загоряння встановлюють фахівці.
Нагадаємо, в Одесі на схилах сталася пожежа. Вогонь приборкали менш ніж за годину, однак не обійшлося без жертв.
В Миколаєві сусід врятував чотирьох малолітніх дітей під час пожежі. Загоряння сталося сьогодні у селі Мішково-Погорілове, де вогонь охопив житловий будинок.
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