Пожежа у Львові — з палаючої квартири врятували жінку

Рятувальники прибули на місце пожежі у Львові. Фото: ДСНС

У Львові сталася пожежа у багатоповерхівці. Через займання ледь не загинула жінка.

Про це повідомляє ДСНС у місті Львів у четвер, 12 грудня.

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Як зазначили в ДСНС, сьогодні о 16:05 рятувальники отримали повідомлення про пожежу у квартирі. Зайнялося на першому поверсі. Із задимленого помешкання вогнеборці змогли врятувати жінку.

"Після огляду медиків потерпілу було госпіталізовано з діагнозом отруєння продуктами горіння в медичний заклад Львова", — зазначають в ДСНС.

З пожежі врятували жінку. Фото: ДСНС

Пожежу рятувальники загасили. Причини виникнення загоряння встановлюють фахівці.

Нагадаємо, в Одесі на схилах сталася пожежа. Вогонь приборкали менш ніж за годину, однак не обійшлося без жертв.

В Миколаєві сусід врятував чотирьох малолітніх дітей під час пожежі. Загоряння сталося сьогодні у селі Мішково-Погорілове, де вогонь охопив житловий будинок.