Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Львів arrow У Львові з палаючої квартири вогнеборці врятували жінку arrow

У Львові з палаючої квартири вогнеборці врятували жінку

12 грудня 2024 20:29
Ольга Антоновська - редактор
Пожежа у Львові — з палаючої квартири врятували жінку
Рятувальники прибули на місце пожежі у Львові. Фото: ДСНС
Ольга Антоновська - редактор

У Львові сталася пожежа у багатоповерхівці. Через займання ледь не загинула жінка.

Про це повідомляє ДСНС у місті Львів у четвер, 12 грудня.

Читайте також:

Спалахнула пожежа у квартирі у Львові

Як зазначили в ДСНС, сьогодні о 16:05 рятувальники отримали повідомлення про пожежу у квартирі. Зайнялося на першому поверсі. Із задимленого помешкання вогнеборці змогли врятувати жінку.

"Після огляду медиків потерпілу було госпіталізовано з діагнозом отруєння продуктами горіння в медичний заклад Львова", — зазначають в ДСНС.

Пожежа у Львові
З пожежі врятували жінку. Фото: ДСНС

Пожежу рятувальники загасили. Причини виникнення загоряння встановлюють фахівці.

Нагадаємо, в Одесі на схилах сталася пожежа. Вогонь приборкали менш ніж за годину, однак не обійшлося без жертв.

В Миколаєві сусід врятував чотирьох малолітніх дітей під час пожежі. Загоряння сталося сьогодні у селі Мішково-Погорілове, де вогонь охопив житловий будинок.

Львів пожежа ДСНС рятувальники вогонь

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

23:45 Ексголова "Азова" відреагував на ліквідацію Шатського в Москві

23:42 Трамп заявив, що Європа має закінчити війну в Україні, — WSJ

23:41 Єрмак пояснив, чи ознайомлена Україна з мирним планом Трампа

23:40 У Харкові в суботу змінять маршрути транспорту, — міськрада

23:30 Ліверпуль збирається купити Циганкова — що відомо

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині - 80x80

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині

23:15 Депутатка Європарламенту на протесті у Тбілісі дала коментар

23:12 У Києві лунають вибухи — що відомо

Text

23:07 У Тбілісі продовжуються протести — що відомо на цю мить

23:03 Апокаліптичні краєвиди — ШІ показав можливі наслідки потепління

23:03 Публікувала серп і молот — на Львівщині засудили жінку

23:45 Ексголова "Азова" відреагував на ліквідацію Шатського в Москві

23:42 Трамп заявив, що Європа має закінчити війну в Україні, — WSJ

23:41 Єрмак пояснив, чи ознайомлена Україна з мирним планом Трампа

23:40 У Харкові в суботу змінять маршрути транспорту, — міськрада

23:30 Ліверпуль збирається купити Циганкова — що відомо

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині - 80x80

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині

23:15 Депутатка Європарламенту на протесті у Тбілісі дала коментар

23:12 У Києві лунають вибухи — що відомо

23:03 Апокаліптичні краєвиди — ШІ показав можливі наслідки потепління

23:03 Публікувала серп і молот — на Львівщині засудили жінку

22:39 Франція заявила про свою позицію щодо вступу України в НАТО

Ексклюзив

18:43 Виклик для кожного — війна очима одеського військового

Ексклюзив

13:23 З вулиці на ВЛК — як відстояти право на відстрочку

06:40 В Україні нові ціни на чормет — скільки коштує брухт у грудні

Ексклюзив

06:37 Відстрочка від мобілізації — хто та як може отримати сьогодні

11 грудня 2024
Ексклюзив

19:34 Економічне бронювання — кого з одеситів воно стосується

15:27 Середня зарплата в Україні 530 доларів — чи вистачає одеситам

11:30 Ціни на пшеницю — скільки коштують зернові в Україні

06:40 Ціни знову зростають — скільки коштує 1 г золота у грудні

10 грудня 2024

06:40 Як заробити на брухті в Україні — ціни за 1 кг латуні у грудні

5 грудня 2024

06:17 Скільки коштують продукти у Польщі та в Україні — порівняння

Text

23:07 У Тбілісі продовжуються протести — що відомо на цю мить

Text

22:24 Нагорняк оцінив вірогідність довготривалих відключень світла

Text

19:55 Ліміти на банківські перекази — Южаніна назвала, хто під прицілом

Text

19:36 Южаніна назвала кількість підозрілих банківських операцій

Text

18:03 Гетьманців пояснив, чи вплинуть нові податки на зарплату вчителів

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині - 80x80

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині

Text

17:50 У Дуди заговорили про війну, Макрон відповів — ефір Вечір.LIVE

Text

17:43 Дунда відповів, чи будуть на інавгурації в США українські нардепи

Text

16:41 Попенко пояснив, скільки кияни можуть сидіти без світла взимку

Text

13:04 Заява Єрмака про переговори та енергосистема — ефір День.LIVE

Text

12:39 Зниження мобілізаційного віку — Фріз прокоментувала

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:00 Мобілізація чоловіків віком 50+ — кого не братимуть в армію

1 грудня 2024

10:36 Треба скорочувати шляхи ухилення — в ЗСУ назвали способи

4 грудня 2024

06:12 Найкорисніша каша, про яку всі забули — смачний сніданок

8 грудня 2024

19:20 Військова форма не для всіх — які штрафи загрожують українцям

9 грудня 2024

14:12 Заготівля дров — чи можна збирати сухостій на узбіччі дороги

8 грудня 2024

08:45 Пільги для пенсіонерів — що зміниться в 2025 році

29 листопада 2024

10:24 Батько Трубіна прокоментував скандал із росіянином Головіним

2 грудня 2024

17:00 Каладзе розкритикував Кварцхелію та Мамардашвілі за їхню позицію

6 грудня 2024

16:16 Ф'юрі раптово скасував бій та хоче знайти кращого суперника

3 грудня 2024

06:35 Ця інформація дуже особиста — про що не зобов'язаний знати ТЦК