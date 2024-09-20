Военный получил взятку за обещание устроить мобилизованного в тыловую часть — решивший суд

Задержание военного. Фото: прокуратура

Военный одной из частей получил 114 тыс. грн взятки от мобилизованного мужчины в обмен на обещание устроить его на службу в тыловую часть. Суд назначил военному штраф за совершенное правонарушение.

Об этом говорится в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В сентябре 2024 года Юрий В., стрелок группы охраны и патрульно-постовой службы, за взятку обещал мобилизованному устройство в тыловую часть, расположенную в Ровенской или Львовской областях, чтобы тот не участвовал в боевых действиях.

Получив 114 тыс. грн в апреле 2024 года, он был задержан.

Против военного возбудили уголовное дело по ч.2 ст.369-2 УКУ (злоупотребление влиянием). Из материалов дела известно, что обвиняемый заключил соглашение о признании виновности с прокурором.

Что решил суд

Судья Роман Головатый, рассмотрев все доказательства, назначил Юрию В. штраф в размере 114 тыс. грн, а также конфисковал эту же сумму взятки в пользу государства. Приговор может быть обжалован.

Напомним, в Ивано-Франковской области мужчина пытался избежать военного призыва благодаря фальшивому удостоверению о непригодности к мобилизации. Нарушителя привлекли к уголовной ответственности.

Ранее мы писали, что в Хмельницкой области водителя ВСУ привлекли к уголовной ответственности за дезертирство. Военнослужащий прошел лечение в психбольнице и должен был после выписки вернуться на службу, однако вместо этого уехал домой.