Військовий отримав хабар за обіцянку влаштувати мобілізованого в тилову частину — що вирішив суд

Затримання військового. Фото: прокуратура

Військовий однієї з частин отримав 114 тис. грн хабаря від мобілізованого чоловіка в обмін на обіцянку влаштувати його на службу в тилову частину. Суд призначив військовому штраф за скоєне правопорушення.

Про це йдеться в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У вересні 2024 року Юрій В., стрілець групи охорони та патрульно-постової служби, за хабар обіцяв мобілізованому влаштування у тилову частину, розташовану в Рівненській чи Львівській областях, щоб той не брав участі в бойових діях.

Отримавши 114 тис. грн у квітні 2024 року, він був затриманий.

Проти військового порушили кримінальну справу за ч.2 ст.369-2 ККУ (зловживання впливом). З матеріалів справи відомо, що обвинувачений уклав угоду про визнання винуватості з прокурором.

Що вирішив суд

Суддя Роман Головатий, розглянувши усі докази, призначив Юрію В. штраф у розмірі 114 тис. грн, а також конфіскував цю ж суму хабаря на користь держави. Вирок може бути оскаржений.

Нагадаємо, в Івано-Франківській області чоловік намагався уникнути військового призову завдяки фальшивому посвідченню про непридатність до мобілізації. Порушника притягнули до кримінальної відповідальності.

Раніше ми писали, що у Хмельницькій області водія ЗСУ притягнули до кримінальної відповідальності за дезертирство. Військовослужбовець пройшов лікування у психіатричній лікарні та мав після виписки повернутися на службу, однак замість цього поїхав додому.