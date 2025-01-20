Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Львов arrow Во Львове за поджог авто ВСУ судили подростка — какое наказание arrow

Во Львове за поджог авто ВСУ судили подростка — какое наказание

20 января 2025 23:03
Виктория Козырь - редактор
Во Львове подросток поджег несколько авто ВСУ, его судили
Сгоревшее авто. Фото: Нацполиция
Виктория Козырь - редактор

В Львове судили жителя, который организовал поджог автомобилей ВСУ, привлекая подростка. Эти поступки они совершили по заказу российских спецслужб.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений

Читайте также:

Детали дела

Летом 2024 года житель Львова нашел в Telegram предложение о быстром заработке — поджигать автомобили ВСУ за 3000 долларов. Когда он увидел автомобиль Mitsubishi Pajero, который был похож на военный, отправил фотографию куратору из РФ.

После согласования поджег авто и снял это на видео, за что получил 1500 долларов на криптокошелек. Также к схеме по поджогу он привлек несовершеннолетнего знакомого, который помогал искать автомобили.

Позже подростки увидели Jeep Grand Cherokee с эмблемой Нацгвардии и микроавтобус Volkswagen Crafter с наклейками благотворительных организаций, которые тоже подожгли.

Правоохранители задержали обоих поджигателей — это парни 17 и 18 лет. Одному из парней объявили подозрение в препятствовании деятельности ВСУ в сговоре с группой лиц и во втягивании несовершеннолетнего в противоправную деятельность.

Решение суда

В ходе суда он признал свою вину. По словам потерпевших, им возместили нанесенный ущерб.

Судья признал одного из парней и назначил ему пять лет заключения, которые считаются с момента задержания —  июль 2024 года.

Дело в отношении второго обвиняемого будут рассматривать отдельно.

Напомним, в Харьковской области судили полицейского, который пьяным стрелял по дому соседа из автомата.

А Киеве судили мужчину, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, разбил стекло авто патрульной полиции.

суд ВСУ Львов поджог автомобиль судебные решения

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

23:03 Во Львове за поджог авто ВСУ судили подростка — какое наказание

23:02 Зеленский провел встречу со спикером сейма Литвы — о чем шла речь

22:36 Одно из первых решений Трампа будет связано со спортом

22:33 Писала в Viber о рейдах ТЦК — на Прикарпатье судили женщину

22:19 Заработок в TikTok — в Viber новая мошенническая схема

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

22:02 Имеют ли право отбирать телефоны в учебных центрах ВСУ

21:50 Буяльский считает матч с Галатасараем битвой за престиж Динамо

21:46 Речь Трампа — что сказал о войне и упомянул ли Украину

Text

21:42 Волкер объяснил перспективы инвестирования в Украину

21:33 Куда не возьмут работать мужчин без БОВП — ответ МОУ

23:03 Во Львове за поджог авто ВСУ судили подростка — какое наказание

23:02 Зеленский провел встречу со спикером сейма Литвы — о чем шла речь

22:36 Одно из первых решений Трампа будет связано со спортом

22:33 Писала в Viber о рейдах ТЦК — на Прикарпатье судили женщину

22:19 Заработок в TikTok — в Viber новая мошенническая схема

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

22:02 Имеют ли право отбирать телефоны в учебных центрах ВСУ

21:50 Буяльский считает матч с Галатасараем битвой за престиж Динамо

21:46 Речь Трампа — что сказал о войне и упомянул ли Украину

21:33 Куда не возьмут работать мужчин без БОВП — ответ МОУ

21:19 В Украине завтра потеплеет — где будет самая высокая температура

06:40 Латунь снова дорожает — какие тарифы на лом в январе

05:52 Новые лимиты на денежные переводы — как не попасть под подозрение

19 января 2025

06:40 Алюминий дорожает — обновленные цены на металл в Украине в январе

06:20 Где дороже болеть — какие цены на медицину в Украине и Польше

06:11 Европа готовится к войне — сравнение армий Украины, ЕС и России

18 января 2025

06:40 В январе обновились цены на медь — сколько можно заработать

Эксклюзив

06:33 В Украине хотят забронировать адвокатов — при каких условиях

17 января 2025

06:40 Новые цены на металлолом в Украине — стоимость чермета в январе

06:20 Цены на недвижимость в 2025 году — где в Украине дешевые квартиры

06:06 Дорогие авто, банкеты и 500 млн в кино — куда идут наши деньги

Text

21:42 Волкер объяснил перспективы инвестирования в Украину

Text
Эксклюзив

18:37 Влияние Трампа на ход войны в Украине — что думают одесситы

Text

17:50 Инаугурация Дональда Трампа в Вашингтоне, — эфир Вечір.LIVE

Text

17:31 В Давосе стартует экономический форум — какие будут темы

Text

13:00 У Трампа назвали три пункта для завершения войны — эфир День.LIVE

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

12:33 Это позор — офицер ВСУ возмутился из-за "бумажной" армии

Text

11:39 Дикий объяснил, почему Украина не получит новых установок Patriot

Text

08:00 Инаугурация Трампа уже сегодня — эфир Ранок.LIVE

19 января 2025
Text

19:33 Командир РДК ответил, кого не берут в подразделение

Text

08:27 Экономист прокомментировал планы Трампа на президентский срок

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:46 Какие льготы могут оформить женщины 60+ в 2025 году — список

16 января 2025

14:27 Салат из свеклы по рецепту из ресторана — очень вкусно и полезно

9 января 2025

05:45 Льготы после 60 лет — что доступно украинцам в 2025 году

12 января 2025

10:39 Цифры поражают — сколько мужчин призывного возраста есть в стране

19 января 2025

06:22 Что делать, если силой удерживают в ТЦК — юристы дали советы

10 января 2025

06:35 Дарственная в 2025 году — сколько стоит оформить документ

15 января 2025

20:00 Четыре очереди мобилизации — кто пойдет служить первым

18 января 2025

15:12 Тарифы для пенсионеров — от какого оператора выбрать в 2025 году

16 января 2025

17:12 Цены на яйца уже не те, но есть бюджетный вариант — где искать

8 января 2025

16:31 Яна Клочкова — почему молчит и где живет олимпийская чемпионка