Во Львове подросток поджег несколько авто ВСУ, его судили

Сгоревшее авто. Фото: Нацполиция

В Львове судили жителя, который организовал поджог автомобилей ВСУ, привлекая подростка. Эти поступки они совершили по заказу российских спецслужб.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений

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Детали дела

Летом 2024 года житель Львова нашел в Telegram предложение о быстром заработке — поджигать автомобили ВСУ за 3000 долларов. Когда он увидел автомобиль Mitsubishi Pajero, который был похож на военный, отправил фотографию куратору из РФ.

После согласования поджег авто и снял это на видео, за что получил 1500 долларов на криптокошелек. Также к схеме по поджогу он привлек несовершеннолетнего знакомого, который помогал искать автомобили.

Позже подростки увидели Jeep Grand Cherokee с эмблемой Нацгвардии и микроавтобус Volkswagen Crafter с наклейками благотворительных организаций, которые тоже подожгли.

Правоохранители задержали обоих поджигателей — это парни 17 и 18 лет. Одному из парней объявили подозрение в препятствовании деятельности ВСУ в сговоре с группой лиц и во втягивании несовершеннолетнего в противоправную деятельность.

Решение суда

В ходе суда он признал свою вину. По словам потерпевших, им возместили нанесенный ущерб.

Судья признал одного из парней и назначил ему пять лет заключения, которые считаются с момента задержания — июль 2024 года.

Дело в отношении второго обвиняемого будут рассматривать отдельно.

Напомним, в Харьковской области судили полицейского, который пьяным стрелял по дому соседа из автомата.

А Киеве судили мужчину, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, разбил стекло авто патрульной полиции.