У Львові підліток підпалив кілька авто ЗСУ, його судили

Згоріле авто. Фото: Нацполіція

У Львові судили мешканця, який організував підпал автомобілів ЗСУ, залучивши підлітка. Ці вчинки вони здійснили на замовлення російських спецслужб.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Влітку 2024 року мешканець Львова знайшов у Telegram пропозицію щодо швидкого заробітку — підпалювати автомобілі ЗСУ за 3 000 доларів. Коли він побачив автомобіль Mitsubishi Pajero, який був схожий на військовий, відправив фотографію куратору з РФ.

Після погодження підпалив авто та зняв це на відео, за що отримав 1 500 доларів на криптогаманець. Також до схеми з підпалу він залучив неповнолітнього знайомого, який допомагав шукати автомобілі.

Згодом підлітки побачили Jeep Grand Cherokee з емблемою Нацгвардії та мікроавтобус Volkswagen Crafter з наліпками благодійних організацій, які теж підпалили.

Правоохоронці затримали обох паліїв — це хлопці 17 та 18 років. Одному з хлопців оголосили підозру в перешкоджанні діяльності ЗСУ у змові з групою осіб та у втягненні неповнолітнього у протиправну діяльність.

Рішення суду

Під час суду він визнав свою провину. За словами потерпілих, їм відшкодували завдані збитки.

Суддя визнав одного з хлопців та призначив йому п'ять років ув'язнення, які рахуються з моменту затримання — липень 2024 року. Справу щодо другого обвинуваченого розглядатимуть окремо.

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