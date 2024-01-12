Во Львове за подписание контракта с ДШВ и морской пехотой будут платить 50 тыс. грн
Во Львове планируют платить каждому, кто подпишет контракт с воинскими частями Десантно-штурмовых войск и пехотой. Соответствующее решение было принято во время заседания Исполкома.
Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый.
Во Львове будут платить за контракт
"50 тысяч гривен от общества Львова каждому, кто решил подписать контракт с воинскими частями Десантно-Штурмовых войск и морской пехотой", — говорится в сообщении.
По словам Садового, такое решение было принято сегодня, 12 января, на Исполкоме.
Он назвал денежное вознаграждение дополнительно мотивацией и поддержкой для ребят, решивших стать на защиту Украины.
Напомним, что в полк "Азов" ищут на работу анестезиолога. Среди основных обязанностей — предоставление неотложной медицинской помощи на стабилизационном пункте бригады и
сопровождение "тяжелых" пациентов в лечебные учреждения. Бригада предлагает в случае выполнения задач в зоне проведения боевых действий денежную надбавку в размере 3300 грн./день.
Также мы писали, что автоэлектрика ищет 12 бригад специального назначения НГУ "Азов". Желающий сможет получать от 25 000 грн. до 125 000 грн. заработной платы.
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