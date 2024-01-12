Во Львове за подписание контракта с ДШВ и морской пехотой будут платить 50 тыс. грн

Украинские военные. Фото: Telegram/Андрей Садовый

Во Львове планируют платить каждому, кто подпишет контракт с воинскими частями Десантно-штурмовых войск и пехотой. Соответствующее решение было принято во время заседания Исполкома.

Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый.

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"50 тысяч гривен от общества Львова каждому, кто решил подписать контракт с воинскими частями Десантно-Штурмовых войск и морской пехотой", — говорится в сообщении.

По словам Садового, такое решение было принято сегодня, 12 января, на Исполкоме.

Он назвал денежное вознаграждение дополнительно мотивацией и поддержкой для ребят, решивших стать на защиту Украины.

Скриншот поста Садового

Напомним, что в полк "Азов" ищут на работу анестезиолога. Среди основных обязанностей — предоставление неотложной медицинской помощи на стабилизационном пункте бригады и

сопровождение "тяжелых" пациентов в лечебные учреждения. Бригада предлагает в случае выполнения задач в зоне проведения боевых действий денежную надбавку в размере 3300 грн./день.

Также мы писали, что автоэлектрика ищет 12 бригад специального назначения НГУ "Азов". Желающий сможет получать от 25 000 грн. до 125 000 грн. заработной платы.