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У Львові за підписання контракту з ДШВ та морською піхотою платитимуть 50 тис. грн

12 січня 2024 12:02
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Львові за підписання контракту з ДШВ та морською піхотою платитимуть 50 тис. грн
Українські військові. Фото: Telegram/Андрій Садовий
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Львові планують платити кожному, хто підпише контракт з військовими частинами Десантно-Штурмових військ та піхотою. Відповідне рішення прийняли під час засідання Виконкому.

Про це повідомив мер міста Андрій Садовий.

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"50 тисяч гривень від громади Львова кожному, хто вирішив підписати контракт із військовими частинами Десантно-Штурмових військ та морською піхотою", — йдеться у повідомленні.

За словами Садового, таке рішення прийняли сьогодні, 12 січня, на Виконкомі.

Він назвав грошову винагороду додатково мотивацією та підтримкою для хлопців та дівчат, які вирішили стати на захист України.

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Скриншот допису Садового

Нагадаємо, що у полк "Азов" шукають на роботу анестезіолога. Серед основних обов'язків — надання невідкладної медичної допомоги на стабілізаційному пункті бригади та
супровід "важких" пацієнтів до лікувальних закладів. Бригада пропонує у випадку виконання завдань в зоні проведення бойових дій грошову надбавку в розмірі 3300 грн/день.

Також ми писали, що автоелектрика шукає 12 бригада спеціального призначення НГУ "Азов". Охочий зможе отримувати від 25 000 грн до 125 000 грн заробітної плати.

ЗСУ
Львів
військові
Андрій Садовий
контракт

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