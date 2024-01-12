У Львові за підписання контракту з ДШВ та морською піхотою платитимуть 50 тис. грн
У Львові планують платити кожному, хто підпише контракт з військовими частинами Десантно-Штурмових військ та піхотою. Відповідне рішення прийняли під час засідання Виконкому.
Про це повідомив мер міста Андрій Садовий.
У Львові платитимуть за контракт
"50 тисяч гривень від громади Львова кожному, хто вирішив підписати контракт із військовими частинами Десантно-Штурмових військ та морською піхотою", — йдеться у повідомленні.
За словами Садового, таке рішення прийняли сьогодні, 12 січня, на Виконкомі.
Він назвав грошову винагороду додатково мотивацією та підтримкою для хлопців та дівчат, які вирішили стати на захист України.
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