Во Львове владельца исторического здания обязали восстановить окна

Окна дома. Фото: Офис охраны культурного наследия горсовета Львова

Во Львове компанию обязали восстановить деревянные окна дома по аутентичному образцу. Ранее владелец помещений установил там металлопластиковые окна.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса охраны культурного наследия горсовета Львова в Facebook.

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Детали дела

Львовский окружной административный суд удовлетворил иск Офиса охраны культурного наследия Львовского городского совета к ООО ЛТД "ТЕМПО". Владелец помещений без соответствующих разрешений и согласований в 2024 году осуществил замену исторических окон на пластиковые. Также компания самовольно установила новые двери вместо окна.

По этим фактам был составлен акт нарушения и наложен штраф 170 тысяч гривен. Однако компания не отреагировала на это, поэтому Офис охраны культурного наследия обратился в суд.

Решение суда

Во время суда представители компании утверждали, что пластиковые окна установлены временно, а оригинальные — якобы передали на реставрацию, но никаких документов не было.

Поэтому суд встал на сторону города, а владельца обязали вернуть фасаду исторического здания первоначальный вид — восстановить четыре окна по аутентичному образцу.

Скриншот поста

Скриншот поста

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