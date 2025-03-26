У Львові власника історичної будівлі зобов'язали відновити вікна

Вікна будинку. Фото: Офіс охорони культурної спадщини міськради Львова

У Львові компанію зобов'язали відновити дерев'яні вікна будинку за автентичним зразком. Раніше власник приміщень встановив там металопластикові вікна.

Про це повідомила пресслужба Офісу охорони культурної спадщини міськради Львова у Facebook.

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Деталі справи

Львівський окружний адміністративний суд задовольнив позов Офісу охорони культурної спадщини Львівської міської ради до ТзОВ ЛТД "ТЕМПО". Власник приміщень без відповідних дозволів та погоджень у 2024 році здійснив заміну історичних вікон на пластикові. Також компанія самовільно встановила нові двері замість вікна.

За цими фактами було складено акт порушення та накладено штраф 170 тисяч гривень. Однак компанія не відреагувала на це, тому Офіс охорони культурної спадщини звернувся до суду.

Рішення суду

Під час суду представники компанії стверджували, що пластикові вікна встановлені тимчасово, а оригінальні — начебто передали на реставрацію, але жодних документів не було.

Тому суд став на бік міста, а власника зобов'язали повернути фасаду історичної будівлі первісний вигляд — відновити чотири вікна за автентичним зразком.

Скриншот допису

Скриншот допису

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