Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Львов arrow Во Львове запустили пилотный проект рекрутинга в ВСУ, что известно arrow

Во Львове запустили пилотный проект рекрутинга в ВСУ, что известно

15 февраля 2024 15:34
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Во Львове запустили пилотный проект рекрутинга в ВСУ, что известно
Украинские военные. Иллюстративное фото: Telegram / Zelenskyi / Official
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Министерство обороны Украины совместно с Львовским городским советом запустили во Львове пилотный проект рекрутинга в Вооруженные силы. Теперь желающие могут самостоятельно призываться на службу в определенное подразделение.

Об этом сообщил портал Стена.

Новый проект рекрутинга в ВСУ во Львове

В новом Центре можно узнать о вакансиях, имеющихся в ВСУ, пообщаться с представителями бригад и выбрать желаемую профессию в армии. Центр работает во Львове по адресу ул. Костя Левицкого, 67. Ожидается, что подобные проекты будут запущены во всех городах Украины.

"Армии нужны мотивированные люди, которые сознательно делают свой выбор служить на конкретной должности в конкретной части. Мы видим по данным социологических опросов, что подавляющее большинство украинцев и украинок готовы присоединиться к защите Родины при возможности выбора, учета своего опыта и специальности, понимания, с кем и где служить", — отметила заместитель министра обороны Наталья Калмыкова.

Центр рекрутинга ВСУ
Центр рекрутинга ВСУ. Фото: Стена

Чиновница указала, что Центр будет увеличивать активности по рекрутингу и в других регионах Украины. В Минобороны планируют открыть подобные центры и извещать население об имеющихся вакансиях в подразделениях ВСУ.

В Центре будут работать рекрутеры, предоставляющие информацию о службе в Силах обороны. Военные помогут будущим бойцам определиться с профессией. Для этого будут проводиться профориентационные тесты и консультации.

Центр рекрутинга ВСУ
Центр рекрутинга ВСУ. Фото: Стена
Мэр Львова Андрей Садовый с представителем Минобороны в Центре рекрутинга
Мэр Львова Андрей Садовый с представителем Минобороны в Центре рекрутинга. Фото: Стена

Напомним, в Украине создают все больше рекрутинговых центров ВСУ. Работают они отдельно от ТЦК и СП, что лишь подтверждает неэффективность и усугубляет сомнения населения в военкоматах.

Добавим, Кабмин расширил полномочия работников ТЦК и СП. Теперь военкоматы будут работать круглосуточно.

война
Минобороны
ВСУ
Львов
Украина
военный призыв
мобилизация
Рекрутинг

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:18 ТЦК изобрели новый "хитрый" способ вручить повестку — юрист прокомментировал ситуацию

13 февраля 2024

20:00 Адвокат назвал еще одно основание для снятия с военного учета

7 февраля 2024

19:34 Под корой Земли обнаружен подземный водный мир и другая жизнь

4 февраля 2024

11:21 Приходько высмеяла Нацотбор Евровидения и назвала своего фаворита

5 февраля 2024
Новость с фото

05:31В Киеве прогремели два взрыва, — соцсети

3 февраля 2024

16:25 Залужный поздравил Усиков — что подарил главнокомандующий

7 февраля 2024
Новость с видео

03:14 Эти деревья нельзя сажать на участке — опасность для здоровья и дома

Новость с видео

21:24 Какие штатские специальности сейчас больше всего нужны армии — в ВСУ дали ответ

8 февраля 2024

13:31Игнат ответил, когда Украина сможет получить истребители F-16

4 февраля 2024

06:40 Цены на цветной металл в Украине — сколько стоит сдать 1 кг меди в начале февраля

Актуальное по теме