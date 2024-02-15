Во Львове запустили пилотный проект рекрутинга в ВСУ, что известно

Украинские военные. Иллюстративное фото: Telegram / Zelenskyi / Official

Министерство обороны Украины совместно с Львовским городским советом запустили во Львове пилотный проект рекрутинга в Вооруженные силы. Теперь желающие могут самостоятельно призываться на службу в определенное подразделение.

Об этом сообщил портал Стена.

Новый проект рекрутинга в ВСУ во Львове

В новом Центре можно узнать о вакансиях, имеющихся в ВСУ, пообщаться с представителями бригад и выбрать желаемую профессию в армии. Центр работает во Львове по адресу ул. Костя Левицкого, 67. Ожидается, что подобные проекты будут запущены во всех городах Украины.

"Армии нужны мотивированные люди, которые сознательно делают свой выбор служить на конкретной должности в конкретной части. Мы видим по данным социологических опросов, что подавляющее большинство украинцев и украинок готовы присоединиться к защите Родины при возможности выбора, учета своего опыта и специальности, понимания, с кем и где служить", — отметила заместитель министра обороны Наталья Калмыкова.

Центр рекрутинга ВСУ. Фото: Стена

Чиновница указала, что Центр будет увеличивать активности по рекрутингу и в других регионах Украины. В Минобороны планируют открыть подобные центры и извещать население об имеющихся вакансиях в подразделениях ВСУ.

В Центре будут работать рекрутеры, предоставляющие информацию о службе в Силах обороны. Военные помогут будущим бойцам определиться с профессией. Для этого будут проводиться профориентационные тесты и консультации.

Центр рекрутинга ВСУ. Фото: Стена

Мэр Львова Андрей Садовый с представителем Минобороны в Центре рекрутинга. Фото: Стена

Напомним, в Украине создают все больше рекрутинговых центров ВСУ. Работают они отдельно от ТЦК и СП, что лишь подтверждает неэффективность и усугубляет сомнения населения в военкоматах.

Добавим, Кабмин расширил полномочия работников ТЦК и СП. Теперь военкоматы будут работать круглосуточно.