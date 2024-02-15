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У Львові запустили пілотний проєкт рекрутингу до ЗСУ — що відомо

15 лютого 2024 15:34
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
У Львові запустили пілотний проєкт рекрутингу до ЗСУ — що відомо
Українські військові. Ілюстративне фото: Telegram / Zelenskyi / Official
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Міністерство оборони України спільно з Львівською міською радою запустили у Львові пілотний проєкт рекрутингу до Збройних сил. Відтепер охочі можуть самостійно призватися на службу до певного підрозділу.

Про це повідомив портал Стіна.

Новий проєкт рекрутингу до ЗСУ у Львові

У новоствореному Центрі можна дізнатися про вакансії, наявні в ЗСУ, поспілкуватися з представниками бригад та обрати бажану професію в армії. Наразі Центр працює у Львові за адресою вул. Костя Левицького, 67. Очікується, що подібні проєкти запустять у всіх містах України.

"Армії потрібні вмотивовані люди, які свідомо роблять свій вибір служити на конкретній посаді в конкретній частині. Ми бачимо за даними соціологічних опитувань, що переважна більшість українців та українок готові долучитися до захисту Батьківщини за умови можливості вибору, врахування свого досвіду та фаху, розуміння, з ким і де служити", — зауважила заступниця міністра оборони Наталія Калмикова.

Центр рекрутингу ЗСУ
Центр рекрутингу ЗСУ. Фото: Стіна

Посадовиця вказала, що Центр збільшуватиме активності з рекрутингу і в інших регіонах України. В Міноборони планують відкрити подібні центри та за допомогою них сповіщати населення про наявні вакансії в підрозділах ЗСУ.

У Центрі працюватимуть рекрутери, які надаватимуть інформацію про службу в Силах оборони. Військові допомагатимуть майбутнім бійцям визначитися з професією. Для цього будуть проводитися профорієнтаційні тести та консультації.

Центр рекрутингу ЗСУ
Центр рекрутингу ЗСУ. Фото: Стіна
Мер Львова Андрій Садовий з представником Міноборони у Центрі рекрутингу
Мер Львова Андрій Садовий з представником Міноборони у Центрі рекрутингу. Фото: Стіна

Нагадаємо, в Україні створюють все більше рекрутингових центрів ЗСУ. Працюють вони окремо від ТЦК та СП, що лише підтверджує неефективність та посилює сумніви населення щодо військкоматів. 

Додамо, Кабмін розширив повноваження працівників ТЦК та СП. Тепер військкомати працюватимуть цілодобово.

війна
Міноборони
ЗСУ
Львів
Україна
військовий призов
мобілізація
Рекрутинг

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