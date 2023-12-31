Во Львове осудили мужчину, который по неосторожности убил своего знакомого

Мужчина в наручниках. Иллюстративное фото: flickr.com/nab_ukr

Во Львове признали виновным Андрея Луку, убившего по неосторожности 25-летнего мужчину. Произошло это ночью 28 июня 2021 на остановке общественного транспорта.

Об этом сообщает местное издание ZAXID.NET, ссылаясь на материалы дела.

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Что известно об инциденте

"В ходе конфликта обвиняемый толкнул 25-летнего мужчину, который упал на брусчатку и получил смертельные травмы. Осужденный должен выплатить 500 тыс. грн морального и почти 39 тыс. грн материального ущерба сестре убитого мужчины. Дело рассматривала судья Галина Пилипюк", — говорится в сообщении.

По материалам дела, перед конфликтом обвиняемый находился в кафе вместе с пострадавшим и еще одним мужчиной. После этого к ним пришли две женщины, сидевшие за соседним столиком и еще один знакомый.

"Компания употребляла алкоголь и когда они вышли из кафе на остановку, начали толкаться. Во время драки обвиняемый толкнул в шею 25-летнего мужчину, после чего тот потерял равновесие и упал на брусчатку. Потерпевшего госпитализировали в больницу, где он 1 июля скончался от полученных травм", — отметили в сообщении.

Суд над обвиняемым

По словам адвоката обвиняемого, его подзащитный оборонялся, а сам Андрей Лука не признал свою вину.

Пострадавшей в суде выступила сестра умершего мужчины. Она рассказала, что брат помогал ей с воспитанием и содержанием детей. Также у них осталась мать, которая тяжело переживает такое событие.

Что говорят свидетели

Во время суда были допрошены свидетели, которые отметили, что видели как обвиняемый толкнул мужчину, среди очевидцев был и охранник рынка "Южный".

"Охранник стоял на противоположной стороне и услышал шум. Это была компания мужчин и женщин, между ними был какой-то конфликт. В течение 10 минут они дергались. Потерпевший был пьян. Расстояние между обвиняемым и потерпевшим было примерно 1,5 метра. Обвиняемый подошел к потерпевшему и ударил в сторону лица, как "хук боксера". После удара потерпевший упал. Было слышно звук, как он ударился головой о бетон. Для потерпевшего этот удар был неожиданный, поскольку, когда он наносил удар, перепалки между ними не было... Также добавил, что потерпевший на обвиняемого не замахивался", — отмечается в материалах дела.

Решение суда

В суде признали виновным Андрея Луку в убийстве по неосторожности и назначили ему четыре года за решеткой. Кроме того, обвиняемый должен выплатить сестре погибшего 500 тысяч гривен морального и почти 39 тысяч гривен материального ущерба.

Также мужчина выплатит более восьми тысяч гривен за судебные издержки. Однако приговор можно обжаловать во Львовском апелляционном суде.

Напомним, ранее в Днепре правоохранители задержали группу подростков. Их подозревают в убийстве беспризорной женщины и других жестоких преступлениях.