Во Львове осудили мужчину, который по неосторожности убил своего знакомого
Во Львове признали виновным Андрея Луку, убившего по неосторожности 25-летнего мужчину. Произошло это ночью 28 июня 2021 на остановке общественного транспорта.
Об этом сообщает местное издание ZAXID.NET, ссылаясь на материалы дела.
Что известно об инциденте
"В ходе конфликта обвиняемый толкнул 25-летнего мужчину, который упал на брусчатку и получил смертельные травмы. Осужденный должен выплатить 500 тыс. грн морального и почти 39 тыс. грн материального ущерба сестре убитого мужчины. Дело рассматривала судья Галина Пилипюк", — говорится в сообщении.
По материалам дела, перед конфликтом обвиняемый находился в кафе вместе с пострадавшим и еще одним мужчиной. После этого к ним пришли две женщины, сидевшие за соседним столиком и еще один знакомый.
"Компания употребляла алкоголь и когда они вышли из кафе на остановку, начали толкаться. Во время драки обвиняемый толкнул в шею 25-летнего мужчину, после чего тот потерял равновесие и упал на брусчатку. Потерпевшего госпитализировали в больницу, где он 1 июля скончался от полученных травм", — отметили в сообщении.
Суд над обвиняемым
По словам адвоката обвиняемого, его подзащитный оборонялся, а сам Андрей Лука не признал свою вину.
Пострадавшей в суде выступила сестра умершего мужчины. Она рассказала, что брат помогал ей с воспитанием и содержанием детей. Также у них осталась мать, которая тяжело переживает такое событие.
Что говорят свидетели
Во время суда были допрошены свидетели, которые отметили, что видели как обвиняемый толкнул мужчину, среди очевидцев был и охранник рынка "Южный".
"Охранник стоял на противоположной стороне и услышал шум. Это была компания мужчин и женщин, между ними был какой-то конфликт. В течение 10 минут они дергались. Потерпевший был пьян. Расстояние между обвиняемым и потерпевшим было примерно 1,5 метра. Обвиняемый подошел к потерпевшему и ударил в сторону лица, как "хук боксера". После удара потерпевший упал. Было слышно звук, как он ударился головой о бетон. Для потерпевшего этот удар был неожиданный, поскольку, когда он наносил удар, перепалки между ними не было... Также добавил, что потерпевший на обвиняемого не замахивался", — отмечается в материалах дела.
Решение суда
В суде признали виновным Андрея Луку в убийстве по неосторожности и назначили ему четыре года за решеткой. Кроме того, обвиняемый должен выплатить сестре погибшего 500 тысяч гривен морального и почти 39 тысяч гривен материального ущерба.
Также мужчина выплатит более восьми тысяч гривен за судебные издержки. Однако приговор можно обжаловать во Львовском апелляционном суде.
Напомним, ранее в Днепре правоохранители задержали группу подростков. Их подозревают в убийстве беспризорной женщины и других жестоких преступлениях.
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