Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Львів arrow У Львові засудили чоловіка, який з необережності вбив свого знайомого arrow

У Львові засудили чоловіка, який з необережності вбив свого знайомого

31 грудня 2023 14:32
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
У Львові засудили чоловіка, який з необережності вбив свого знайомого
Чоловік в наручниках. Ілюстративне фото: flickr.com/nab_ukr
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

У Львові визнали винним Андрія Луку, який вбив з необережності 25-річного чоловіка. Сталося це вночі 28 червня 2021 року на зупинці громадського транспорту.

Про це повідомляє місцеве видання ZAXID.NET, посилаючись на матеріали справи.

Читайте також:

Що відомо про інцидент

"Під час конфлікту обвинувачений штовхнув 25-річного чоловіка, який впав на бруківку й отримав смертельні травми. Засуджений має сплатити 500 тис. грн моральної та майже 39 тис. грн матеріальної шкоди сестрі вбитого чоловіка. Справу розглядала суддя Галина Пилип'юк", — йдеться у повідомленні.

За матеріалами справи, перед конфліктом обвинувачений перебував у кафе разом з постраждалим та ще одним чоловіком. Після цього до них прийшли ще дві жінки, які сиділи за сусіднім столиком та ще один знайомий. 

"Компанія вживала алкоголь і коли вони вийшли з кафе на зупинку, почали штовхатися. Під час бійки обвинувачений штовхнув в шию 25-річного чоловіка, після чого той втратив рівновагу й впав на бруківку. Потерпілого госпіталізували до лікарні, де він 1 липня помер від отриманих травм", — зазначили у повідомленні.

Суд над обвинуваченим

За словами адвоката обвинуваченого, його підзахисний оборонявся, а сам Андрій Лука не визнав своєї провини. 

Постраждалою у суді виступила сестра чоловіка, який помер. Вона розповіла, що брат допомагав їй із вихованням та утриманням дітей. Також в них залишилася мати, яка важко переживає таку подію. 

Що кажуть свідки

Під час суду було допитано свідків, які зазначили, що бачили як обвинувачений штовхнув чоловіка, серед очевидців був і охоронець ринку "Південний".

"Охоронець стояв на протилежному боці та почув шум. Це була компанія чоловіків та жінок, між ними був якийсь конфлікт. Протягом 10 хвилин вони шарпались. Потерпілий був п'яним. Відстань між обвинуваченим та потерпілим була приблизно 1,5 метра. Обвинувачений підійшов до потерпілого та вдарив в сторону обличчя, як "хук боксера". Після удару потерпілий упав. Було чутно звук, як він вдарився головою об бетон. Для потерпілого цей удар був несподіваний, оскільки, коли він завдавав удар, шарпанини між ними не було… Також додав, що потерпілий на обвинуваченого не замахувався", — зауважується у матеріалах справи.

Рішення суду

В суді визнали винним Андрія Луку у вбивстві з необережності та призначили йому чотири роки за ґратами. Крім того, обвинувачений повинен сплатити сестрі загиблого 500 тисяч гривень моральної та майже 39 тисяч гривень матеріальної шкоди. 

Також чоловік виплатить понад вісім тисяч гривень за судові витрати. Проте вирок ще можна оскаржити у Львівському апеляційному суді.

Нагадаємо, раніше у Дніпрі правоохоронці затримали групу підлітків. Їх підозрюють у вбивстві безпритульної жінки та інших жорстоких злочинах.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:29 Мобілізація в Україні — підприємства зможуть бронювати лише працівників із високою зарплатою

22:43 Нові правила мобілізації в Україні — хто має прийти до ТЦК без повістки

29 грудня 2023

09:56 ПриватБанк попередив про зміни у переказах з картки на картку — деталі

20 грудня 2023

06:20 Особливості пекінської капусти — користь та шкода

28 грудня 2023

14:35У Києві пролунали вибухи без оголошення повітряної тривоги

22 грудня 2023
Новина з фото

23:57Відомий український телеведучий втік за кордон

29 грудня 2023

03:29Мобілізація має торкнутися і роти охорони ТЦК: з них можна сформувати кілька бригад

19 грудня 2023

11:15 Легенди української естради воз’єднаються після 20 років розлуки

28 грудня 2023

21:30 В Україні радикально боротимуться з боржниками — що планує Мін'юст

19 грудня 2023

09:40 Динамо взимку продасть свою зірку до закордонного клубу — про кого йдеться

Актуальне по темі