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Во Львове осудили мужчину, изнасиловавшего малолетнего мальчика

9 мая 2023 13:36
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Во Львове осудили мужчину, изнасиловавшего малолетнего мальчика
Львовский насильник, которого задержали вскоре после совершения тяжкого преступления. Фото: Львовская областная прокуратура
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Мужчине, который в 2020 году изнасиловал 11-летнего мальчика во Львове, судья избрал наказание в виде 13 лет лишения свободы. Данные об этом преступнике занесут в реестр лиц, осужденных за подобные преступления.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.

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Суд над насильником

Франковский районный суд Львова принял решение по делу об изнасиловании 18-летним мужчиной 11-летнего мальчика.

Поддержав позицию обвинения, судья признал обвиняемого виновным по ч. 4 ст. 152 УК Украины.

Его приговорили к 13 годам лишения свободы.

Кроме того, информация о львовском насильнике будет включена в Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего лица.

Комментарий мамы потерпевшего

Мама мальчика, который стал жертвой преступления, на своей Facebook-странице рассказала, что львовские адвокаты обвиняемого игнорировали судебные заседания, но прибывшие из Киева юристы "оказались более добросовестными", что и позволило завершить это судебное дело.

"Очевидно, что сторона обвиняемого подаст апелляцию, и эта судебная волокита продлится еще долго. Но, как минимум, сегодня был сделан очень важный шаг для установления справедливости", — подчеркнула она, поблагодарив всех неравнодушных украинцев за поддержку.

Напомним, что преступление произошло 18 июня 2020 года. Тогда 18-летний мужчина заманил в чащу на Левандовке 11-летнего мальчика. Он попросил помочь толкать мопед, а пообещал купить мороженое и газированные напитки.

Злоумышленник изнасиловал ребенка. Потерпевший сразу рассказал об этом родителям. В тот же день правоохранители задержали насильника.

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