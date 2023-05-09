У Львові засудили чоловіка, який зґвалтував малолітнього хлопчика

Львівський ґвалтівник, якого затримали невдовзі після вчинення тяжкого злочину. Фото: Львівська обласна прокуратура

Чоловіку, який 2020 року зґвалтував 11-річного хлопчика у Львові, суддя обрав покарання у вигляді 13 років позбавлення волі. Дані про цього злочинця занесуть до реєстру осіб, засуджених за подібні злочини.

Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.

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Суд над ґвалтівником

Франківський районний суд Львова ухвалив рішення у справі про зґвалтування 18-річним чоловіком 11-річного хлопчика.

Підтримавши позицію обвинувачення, суддя визнав обвинуваченого винним за ч. 4 ст. 152 КК України.

Його засудили до 13 років позбавлення волі.

Крім того, інформація про львівського ґвалтівника буде включена до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.

Коментар мами потерпілого

Мама хлопчика, який став жертвою злочину, на своїй Facebook-сторінці розповіла, що львівські адвокати обвинуваченого ігнорували судові засідання, але юристи, які прибули з Києва, "виявилися більш сумлінними", що і дозволило завершити цю судову справу.

"Очевидно, що сторона обвинуваченого подасть апеляцію, і ця судова тяганина триватиме ще довго. Але, як мінімум, сьогодні було зроблено дуже важливий крок для встановлення справедливості", — наголосила вона, подякувавши усім небайдужим українцям за підтримку.

Нагадаємо, що злочин стався 18 червня 2020 року. Тоді 18-річний чоловік заманив у хащі на Левандівці 11-річного хлопчика. Він попросив допомогти штовхати мопед, а натомість пообіцяв купити морозиво та газовані напої.

Зловмисник зґвалтував дитину. Потерпілий одразу розповів про це батькам. Того ж дня правоохоронці затримали ґвалтівника.