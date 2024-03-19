Во Львове осудили мужчину на три года, боявшегося идти на войну и убивать
Суд Сыховского района во Львове вынес приговор мужчине, признав его виновным в уклонении от мобилизации . Он аргументировал свой отказ нежеланием убивать, за что получил трехлетний срок заключения.
Об этом сообщило издание zaxid.net во вторник, 19 марта.
Детали дела
Мужчина, родом из Нового Роздола, прошел медосмотр в сентябре 2023 года, подтвердивший его пригодность к службе. Однако он написал отказ от повестки, что повлекло за собой уголовное преследование за уклонение от мобилизации.
На заседании суда мужчина согласился со своей виной, мотивируя свой поступок пацифистскими убеждениями и отсутствием желания убивать. Он также выразил готовность отвечать за свои действия.
Судья Елена Горбань, ознакомившись с доказательствами, решила, что мужчина уклонился от исполнения своей обязанности и приговорила его к трем годам лишения свободы. Приговор можно оспорить в апелляционном порядке.
Напомним, что в Сумской области мужчина уклонился от мобилизации из-за алкозависимости.
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