Во Львове осудили мужчину на три года, боявшегося идти на войну и убивать

ТЦК проверяет документы. Иллюстративное фото: ukr.net

Суд Сыховского района во Львове вынес приговор мужчине, признав его виновным в уклонении от мобилизации . Он аргументировал свой отказ нежеланием убивать, за что получил трехлетний срок заключения.

Об этом сообщило издание zaxid.net во вторник, 19 марта.

Читайте также:

Детали дела

Мужчина, родом из Нового Роздола, прошел медосмотр в сентябре 2023 года, подтвердивший его пригодность к службе. Однако он написал отказ от повестки, что повлекло за собой уголовное преследование за уклонение от мобилизации.

На заседании суда мужчина согласился со своей виной, мотивируя свой поступок пацифистскими убеждениями и отсутствием желания убивать. Он также выразил готовность отвечать за свои действия.

Судья Елена Горбань, ознакомившись с доказательствами, решила, что мужчина уклонился от исполнения своей обязанности и приговорила его к трем годам лишения свободы. Приговор можно оспорить в апелляционном порядке.

Напомним, что в Сумской области мужчина уклонился от мобилизации из-за алкозависимости.

Ранее мы писали, что на границе задержали уклониста , который предоставил фальшивые документы о трех женах и троих детях.