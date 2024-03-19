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Во Львове осудили мужчину на три года, боявшегося идти на войну и убивать

19 марта 2024 14:32
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Бригадир София
редактор
Во Львове осудили мужчину на три года, боявшегося идти на войну и убивать
ТЦК проверяет документы. Иллюстративное фото: ukr.net
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Суд Сыховского района во Львове вынес приговор мужчине, признав его виновным в уклонении от мобилизации . Он аргументировал свой отказ нежеланием убивать, за что получил трехлетний срок заключения.

Об этом сообщило издание zaxid.net во вторник, 19 марта.

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Детали дела

Мужчина, родом из Нового Роздола, прошел медосмотр в сентябре 2023 года, подтвердивший его пригодность к службе. Однако он написал отказ от повестки, что повлекло за собой уголовное преследование за уклонение от мобилизации.

На заседании суда мужчина согласился со своей виной, мотивируя свой поступок пацифистскими убеждениями и отсутствием желания убивать. Он также выразил готовность отвечать за свои действия.

Судья Елена Горбань, ознакомившись с доказательствами, решила, что мужчина уклонился от исполнения своей обязанности и приговорила его к трем годам лишения свободы. Приговор можно оспорить в апелляционном порядке.

Напомним, что в Сумской области мужчина уклонился от мобилизации из-за алкозависимости.

Ранее мы писали, что на границе задержали уклониста , который предоставил фальшивые документы о трех женах и троих детях.

суд
Львов
тюрьма
Украина
Львовская область
мобилизация

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