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У Львові засудили чоловіка на три роки, який боявся йти на війну та вбивати

19 березня 2024 14:32
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Бригадир Софія
редактор
У Львові засудили чоловіка на три роки, який боявся йти на війну та вбивати
ТЦК перевіряє документи. Ілюстративне фото: ukr.net
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Суд Сихівського району у Львові виніс вирок чоловікові, визнавши його винним в ухиленні від мобілізації. Він аргументував свою відмову небажанням вбивати, за що отримав трирічний термін ув’язнення.

Про це повідомило видання zaxid.net у вівторок, 19 березня.

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Деталі справи  

Чоловік, родом з Нового Роздолу, пройшов медогляд у вересні 2023 року, який підтвердив його придатність до служби. Проте він написав відмову від повістки, що спричинило кримінальне переслідування за ухилення від мобілізації.

На засіданні суду чоловік погодився зі своєю провиною, мотивуючи свій вчинок пацифістськими переконаннями і відсутністю бажання вбивати. Він також висловив готовність нести відповідальність за свої дії.

Суддя Олена Горбань, ознайомившись з доказами, вирішила, що чоловік ухилився від виконання свого обов’язку, і засудила його до трьох років позбавлення волі. Вирок можна оскаржити в апеляційному порядку.

Нагадаємо, що на Сумщині чоловік ухилився від мобілізації через алкозалежність.

Раніше ми писали, що на кордоні затримали ухилянта, який надав фальшиві документи про трьох дружин та трьох дітей.

суд
Львів
в'язниця
Україна
Львівська область
мобілізація

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