Убийство бабушки во Львове — суд вынес приговор двум закарпатцам

Судейская атрибутика. Фото: Freepik

Севченковский районный суд Львова 13 января огласил приговор по резонансному делу о жестоком нападении на пожилую женщину, в результате которого она умерла. Двое мужчин были признаны виновными в совершении тяжких преступлений, в частности разбоя и убийства, и приговорены к длительным срокам заключения.

Об этом говорится в приговоре суда, который опубликовали на Едином государственном реестре судебных решений.

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По материалам суда преступление произошло 9 октября 2023 года в парковой зоне возле учебного заведения "Украинская академия книгопечатания" во Львове. Двое мужчин, один из которых уже был ранее судим, и его сообщник, увидев женщину с сумками, решили напасть на нее с целью завладения имуществом. Во время нападения один из мужчин нанес жертве многочисленные удары металлической арматурой по голове. От полученных травм женщина, 1945 года рождения, умерла в больнице через несколько дней, не приходя в сознание.

Задержан подозреваемый. Фото: Национальная полиция Украины

Спильник. Фото: Национальная полиция Украины

Дополнительно следствие установило, что мужчина во время нападения нанес потерпевшей не менее шести ударов металлическим предметом, что привело к черепно-мозговой травме, перелому основания черепа и значительной кровопотери.

Вместе с сообщником он украл сумки женщины, в которых находились 700 гривен, овощи и бутылка масла. Похищенное имущество злоумышленники разделили между собой, деньги потратили на алкоголь.

Оба обвиняемых на момент преступления находились в состоянии алкогольного опьянения.

Родственники погибшей женщины, которые выступали в суде, призвали к строжайшему наказанию для обвиняемых. По словам дочери потерпевшей, мать была добрым и активным человеком, которая даже в преклонном возрасте пыталась жить полноценно.

Как суд наказал нападавших

Суд признал обоих виновными. В частности, одному из мужчин назначили наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. А его сообщник, который помогал в нападении, получил 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Суд установил, что он действовал по предварительному сговору с другим мужчиной, хотя непосредственно удары потерпевшей не наносил.

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