Вбивство бабусі у Львові — суд виніс вирок двом закарпатцям

Суддівська атрибутика. Фото: Freepik

Шевченківський районний суд Львова 13 січня оголосив вирок у резонансній справі про жорстокий напад на літню жінку, внаслідок якого вона померла. Двоє чоловіків були визнані винними у скоєнні тяжких злочинів, зокрема розбою та вбивства, і засуджені до тривалих термінів ув’язнення.

Про це йдетьс у вироку суду, який опублікували на Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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За матеріалами суду злочин стався 9 жовтня 2023 року у парковій зоні біля навчального закладу "Українська академія друкарства" у Львові. Двоє чоловіків, один із який вже був раніше судимий та його спільник, побачивши жінку з сумками, вирішили напасти на неї з метою заволодіння майном. Під час нападу один з чоловіків завдав жертві численних ударів металевою арматурою по голові. Від отриманих травм жінка, 1945 року народження, померла в лікарні через кілька днів, не приходячи до тями.

Затриманий підозрюваний. Фото: Національна поліція України

Спільник. Фото: Національна поліція України

Додатково слідство встановило, що чоловік під час нападу наніс потерпілій не менше шести ударів металевим предметом, що призвело до черепно-мозкової травми, перелому основи черепа та значної крововтрати.

Разом зі спільником він вкрав сумки жінки, в яких знаходилися 700 гривень, овочі та пляшка олії. Викрадене майно зловмисники розділили між собою, гроші витратили на алкоголь.

Обидва обвинувачених на момент злочину перебували у стані алкогольного сп’яніння. Родичі загиблої жінки, які виступали в суді, закликали до найсуворішого покарання для обвинувачених. За словами доньки потерпілої, мати була доброю та активною людиною, яка навіть у похилому віці намагалася жити повноцінно.

Як суд покарав нападників

Суд визнав обох винними. Зокрема, одному з чоловіків призначили покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. А його спільник, який допомагав у нападі, отримав 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Суд встановив, що він діяв за попередньою змовою з іншим чоловіком, хоча безпосередньо удари потерпілій не наносив.

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