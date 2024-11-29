Во Львове осудили четырех украинцев за службу в рядах оккупационных войск РФ

Задержание злоумышленников. Иллюстративное фото: ГБР

Во Львове осудили граждан Украины, которые добровольно вступили в незаконные вооруженные формирования РФ и воевали против Вооруженных сил Украины. Им назначили наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом сообщает пресс-служба Львовской областной прокуратуры в Facebook в пятницу, 29 ноября.

Читайте также:

Во Львове осудили четырех предателей

Прокуроры установили, что в 2022 году жители Донецкой и Луганской областей добровольно перешли на сторону врага. Они вступили в так называемую "народную милицию ДНР и ЛНР", получили оружие, боеприпасы, амуницию и были назначены стрелками, стрелком-радистом и пулеметчиком в подразделения российских войск.

"Осужденные овладели тактикой ведения боя, осуществления штурма, наступления, отступления и оказания первой домедицинской помощи", — говорится в сообщении.

Во время службы они выполняли задачи по обустройству укреплений, патрулированию, проверке документов на блокпостах, эвакуации погибших военнослужащих, а также участвовали в боевых действиях в Донецкой, Луганской, Харьковской и Запорожской областях.

"За время прохождения военной службы мужчины выполняли различные задачи, связанные с ведением боевых действий против Вооруженных Сил Украины. В частности, обеспечивали безопасность мест пребывания армии РФ, обустраивали окопы и блиндажи", — отмечали в прокуратуре.

Все участники оккупационных войск были задержаны. Осужденным назначили наказание — по 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Сообщение Львовской областной прокуратуры. Фото: скриншот

Напомним, в Харькове правоохранители разоблачили агентурную сеть РФ, которая собирала и передавала данные об украинских Силах обороны. Среди задержанных двое экс-сотрудников расформированного спецподразделения "Беркут".

Ранее мы писали о том, что житель поселка Близнецы Харьковской области осуществлял диверсии на железной дороге по заданию России, поджигая релейные шкафы Укрзализныци.