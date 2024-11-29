Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Львов arrow Во Львове осудили четырех коллаборантов, воевавших на стороне РФ arrow

Во Львове осудили четырех коллаборантов, воевавших на стороне РФ

29 ноября 2024 23:16
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор
Во Львове осудили четырех украинцев за службу в рядах оккупационных войск РФ
Задержание злоумышленников. Иллюстративное фото: ГБР
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор

Во Львове осудили граждан Украины, которые добровольно вступили в незаконные вооруженные формирования РФ и воевали против Вооруженных сил Украины. Им назначили наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом сообщает пресс-служба Львовской областной прокуратуры в Facebook в пятницу, 29 ноября.

Читайте также:

Во Львове осудили четырех предателей

Прокуроры установили, что в 2022 году жители Донецкой и Луганской областей добровольно перешли на сторону врага. Они вступили в так называемую "народную милицию ДНР и ЛНР", получили оружие, боеприпасы, амуницию и были назначены стрелками, стрелком-радистом и пулеметчиком в подразделения российских войск.

"Осужденные овладели тактикой ведения боя, осуществления штурма, наступления, отступления и оказания первой домедицинской помощи", — говорится в сообщении.

Во время службы они выполняли задачи по обустройству укреплений, патрулированию, проверке документов на блокпостах, эвакуации погибших военнослужащих, а также участвовали в боевых действиях в Донецкой, Луганской, Харьковской и Запорожской областях.

"За время прохождения военной службы мужчины выполняли различные задачи, связанные с ведением боевых действий против Вооруженных Сил Украины. В частности, обеспечивали безопасность мест пребывания армии РФ, обустраивали окопы и блиндажи", — отмечали в прокуратуре. 

Все участники оккупационных войск были задержаны. Осужденным назначили наказание — по 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Во Львове осудили четырех коллаборантов, воевавших на стороне РФ - фото 1
Сообщение Львовской областной прокуратуры. Фото: скриншот

Напомним, в Харькове правоохранители разоблачили агентурную сеть РФ, которая собирала и передавала данные об украинских Силах обороны. Среди задержанных двое экс-сотрудников расформированного спецподразделения "Беркут".

Ранее мы писали о том, что житель поселка Близнецы Харьковской области осуществлял диверсии на железной дороге по заданию России, поджигая релейные шкафы Укрзализныци.

ЛНР ДНР суд Львов война в Украине Россия

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

23:49 Игроки STALKER 2 будут классными операторами дронов, — Ехануров

23:16 Во Львове осудили четырех коллаборантов, воевавших на стороне РФ

23:03 Суд оправдал мужчину, обвинявшегося в попытке бежать из страны

22:50 Зеленский назвал, что поможет быстро закончить горячую фазу войны

22:33 Можно ли обжаловать повестку ТЦК в суде — решение Верховного Суда

В ГУР рассказали о новых ракетах РФ и заводах шахедов, — видео - 80x80

В ГУР рассказали о новых ракетах РФ и заводах шахедов, — видео

22:30 Выдача повесток в поезде — что обязательно должен сделать ТЦК

Text

22:14 Не Трамп — Билозир объяснила, кто нужен для окончания войны

21:57 Военный покинул передовую и поехал домой — что решил суд

21:50 Зеленский назначил нового заместителя руководителя ОП — обращение

21:13 Женщина распространяла пропаганду РФ в Telegram — как наказал суд

23:16 Во Львове осудили четырех коллаборантов, воевавших на стороне РФ

23:03 Суд оправдал мужчину, обвинявшегося в попытке бежать из страны

22:50 Зеленский назвал, что поможет быстро закончить горячую фазу войны

22:33 Можно ли обжаловать повестку ТЦК в суде — решение Верховного Суда

22:30 Выдача повесток в поезде — что обязательно должен сделать ТЦК

В ГУР рассказали о новых ракетах РФ и заводах шахедов, — видео - 80x80

В ГУР рассказали о новых ракетах РФ и заводах шахедов, — видео

21:57 Военный покинул передовую и поехал домой — что решил суд

21:50 Зеленский назначил нового заместителя руководителя ОП — обращение

21:13 Женщина распространяла пропаганду РФ в Telegram — как наказал суд

20:45 Дрон раскрасил российское посольство в Швеции — детали

20:22 Ноябрь под конец удивит — прогноз погоды в Украине на завтра

06:40 Цены на алюминий в Украине — сколько стоит металлолом в ноябре

Новость с фото

06:32 Тысяча от президента — что нужно знать о новой выплате

Эксклюзив

04:14 Денег катастрофически не хватает — как выживает сегодня Николаев

28 ноября 2024
Эксклюзив

18:33 Отопительный сезон в Николаеве — готов ли город к зиме

06:40 Цены на медь — какая стоимость цветных металлов в ноябре

27 ноября 2024
Эксклюзив

22:37 Водоснабжение Николаева — когда в домах появится питьевая вода

16:07 Николаев завтра — как будут восстанавливать город

06:40 Сколько стоит чермет в Украине — цены на металлолом в ноябре

06:05 В ГУР рассказали о новых ракетах РФ и заводах шахедов, — видео

26 ноября 2024

22:37 Как в Одессе реагируют на обстрелы и тревогу — что изменилось

Text

23:49 Игроки STALKER 2 будут классными операторами дронов, — Ехануров

Text

22:14 Не Трамп — Билозир объяснила, кто нужен для окончания войны

Text

18:05 Визит Сырского на фронт и заявление Зеленского — эфир Вечір.LIVE

Text

17:28 Завершение войны — как это видят одесситы

Text

13:48 Нардеп объяснил, почему ЕС не устраивает развитие бизнеса Украины

В ГУР рассказали о новых ракетах РФ и заводах шахедов, — видео - 80x80

В ГУР рассказали о новых ракетах РФ и заводах шахедов, — видео

Text

13:01 Мощные взрывы в Крыму и заявление Путина о мире — эфир День.LIVE

Text

12:42 Нардеп объяснил, где брать деньги в поддержку ветеранов

Text

08:22 Как долго будут продолжаться отключения света — прогноз эксперта

Text

08:00 Экстренное обращение президента Зеленского — эфир Ранок.LIVE

28 ноября 2024
Text

21:22 Нардеп объяснил, какие изменения требует документ о бронировании

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:40 Украина через десять лет — искусственный интеллект создал фото

25 ноября 2024

03:21 Десерт от известного повара без сахара — можно есть каждый день

23 ноября 2024

01:20 Снимаем верхнюю одежду — какой штраф за вождение авто в куртке

18 ноября 2024

15:40 Что для водителей означает новый знак — белые круги на дороге

27 ноября 2024

01:32 Мобилизированные отказались выполнять приказы — что решил суд

21 ноября 2024

21:30 Это категорически запрещено — что не имеет права делать ТЦК

27 ноября 2024

10:59 Кулеба объяснил, подпишет ли Зеленский мирный договор с Россией

21 ноября 2024

10:10РФ выпустила по Днепру межконтинентальную баллистическую ракету

22 ноября 2024

06:30 Эта информация под табу — что не имеют права спрашивать в ТЦК

25 ноября 2024

14:53 13-я зарплата в декабре — кто получит бонус к Новому году