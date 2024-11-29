У Львові засудили чотирьох українців за службу в лавах окупаційних військ РФ

Затримання зловмисників. Ілюстративне фото: ДБР

У Львові засудили громадян України, які добровільно вступили до незаконних збройних формувань РФ і воювали проти Збройних сил України. Їм призначили покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це повідомляє пресслужба Львівської обласної прокуратури у Facebook у п'ятницю, 29 листопада.

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Прокурори встановили, що у 2022 році мешканці Донеччини та Луганщини добровільно перейшли на бік ворога. Вони вступили до так званої "народної міліції ДНР та ЛНР", отримали зброю, боєприпаси, амуніцію та були призначені стрільцями, стрільцем-радистом і кулеметником у підрозділи російських військ.

"Засуджені опанували тактику ведення бою, здійснення штурму, наступу, відступу та надання першої домедичної допомоги", — йдеться у повідомлення.

Під час служби вони виконували завдання з облаштування укріплень, патрулювання, перевірки документів на блокпостах, евакуації загиблих військовослужбовців, а також брали участь у бойових діях у Донецькій, Луганській, Харківській і Запорізькій областях.

"За час проходження військової служби чоловіки виконували різні завдання, пов’язані з веденням бойових дій проти Збройних сил України. Зокрема, забезпечували безпеку місць перебування армії РФ, облаштовували окопи та бліндажі", — зазначали у прокуратурі.

Усіх учасників окупаційних військ було затримано. Засудженим призначили покарання — по 15 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Допис Львівської обласної прокуратури. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Харкові правоохоронці викрили агентурну мережу РФ, яка збирала та передавала дані про українські Сили оборони. Серед затриманих є двоє ексспівробітників розформованого спецпідрозділу "Беркут".

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