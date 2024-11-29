Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Львів arrow У Львові засудили чотирьох колаборантів, які воювали на боці РФ arrow

У Львові засудили чотирьох колаборантів, які воювали на боці РФ

29 листопада 2024 23:16
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор
У Львові засудили чотирьох українців за службу в лавах окупаційних військ РФ
Затримання зловмисників. Ілюстративне фото: ДБР
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор

У Львові засудили громадян України, які добровільно вступили до незаконних збройних формувань РФ і воювали проти Збройних сил України. Їм призначили покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це повідомляє пресслужба Львівської обласної прокуратури у Facebook у п'ятницю, 29 листопада.

Читайте також:

У Львові засудили чотирьох зрадників

Прокурори встановили, що у 2022 році мешканці Донеччини та Луганщини добровільно перейшли на бік ворога. Вони вступили до так званої "народної міліції ДНР та ЛНР", отримали зброю, боєприпаси, амуніцію та були призначені стрільцями, стрільцем-радистом і кулеметником у підрозділи російських військ.

"Засуджені опанували тактику ведення бою, здійснення штурму, наступу, відступу та надання першої домедичної допомоги", — йдеться у повідомлення.

Під час служби вони виконували завдання з облаштування укріплень, патрулювання, перевірки документів на блокпостах, евакуації загиблих військовослужбовців, а також брали участь у бойових діях у Донецькій, Луганській, Харківській і Запорізькій областях.

"За час проходження військової служби чоловіки виконували різні завдання, пов’язані з веденням бойових дій проти Збройних сил України. Зокрема, забезпечували безпеку місць перебування армії РФ, облаштовували окопи та бліндажі", — зазначали у прокуратурі. 

Усіх учасників окупаційних військ було затримано. Засудженим призначили покарання — по 15 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

У Львові засудили чотирьох колаборантів, які воювали на боці РФ - фото 1
Допис Львівської обласної прокуратури. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Харкові правоохоронці викрили агентурну мережу РФ, яка збирала та передавала дані про українські Сили оборони. Серед затриманих є двоє ексспівробітників розформованого спецпідрозділу "Беркут".

Раніше ми писали про те, що житель селища Близнюки на Харківщині здійснював диверсії на залізниці за завданням Росії, підпалюючи релейні шафи Укрзалізниці.

ЛНР ДНР суд Львів війна в Україні Росія

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

00:30 Співпраця поліції із ТЦК — як це відбувається на практиці

29 листопада 2024

23:56 Садовий показав як завмер Львів в пам'ять загиблих — відео

Text

23:49 Гравці STALKER 2 будуть класними операторами дронів, — Єхануров

23:16 У Львові засудили чотирьох колаборантів, які воювали на боці РФ

23:03 Суд виправдав чоловіка, якого звинуватили в спробі втечі з країни

22:50 Зеленський назвав, що допоможе швидко закінчити гарячу фазу війни

В ГУР розповіли про нові ракети РФ і заводи шахедів, — відео - 80x80

В ГУР розповіли про нові ракети РФ і заводи шахедів, — відео

22:33 Чи можна оскаржити повістку ТЦК у суді — рішення Верховного Суду

22:30 Видача повісток у поїзді — що обов'язково має зробити ТЦК

Text

22:14 Не Трамп — Білозір пояснила, хто потрібен для закінчення війни

21:57 Військовий залишив передову та поїхав додому — що вирішив суд

00:30 Співпраця поліції із ТЦК — як це відбувається на практиці

29 листопада 2024

23:56 Садовий показав як завмер Львів в пам'ять загиблих — відео

23:16 У Львові засудили чотирьох колаборантів, які воювали на боці РФ

23:03 Суд виправдав чоловіка, якого звинуватили в спробі втечі з країни

22:50 Зеленський назвав, що допоможе швидко закінчити гарячу фазу війни

22:33 Чи можна оскаржити повістку ТЦК у суді — рішення Верховного Суду

В ГУР розповіли про нові ракети РФ і заводи шахедів, — відео - 80x80

В ГУР розповіли про нові ракети РФ і заводи шахедів, — відео

22:30 Видача повісток у поїзді — що обов'язково має зробити ТЦК

21:57 Військовий залишив передову та поїхав додому — що вирішив суд

21:50 Зеленський призначив нового заступника керівника ОП — звернення

21:13 Жінка поширювала пропаганду РФ у Telegram — як покарав суд

06:40 Ціни на алюміній в Україні — яка вартість брухту у листопаді

Новина з фото

06:32 Тисяча від президента — що треба знати про нову виплату

Ексклюзив

04:14 Грошей катастрофічно не вистачає — як виживає сьогодні Миколаїв

28 листопада 2024
Ексклюзив

18:33 Опалювальний сезон у Миколаєві — чи готове місто до зими

06:40 Ціни на мідь — яка вартість кольорових металів у листопаді

27 листопада 2024
Ексклюзив

22:37 Водопостачання Миколаєва — коли у будинках з'явиться питна вода

16:07 Миколаїв завтра — як відновлюватимуть місто

06:40 Скільки коштує чормет в Україні — ціни на брухт у листопаді

06:05 В ГУР розповіли про нові ракети РФ і заводи шахедів, — відео

26 листопада 2024

22:37 Як в Одесі реагують на обстріли і тривогу — що змінилось

Text

23:49 Гравці STALKER 2 будуть класними операторами дронів, — Єхануров

Text

22:14 Не Трамп — Білозір пояснила, хто потрібен для закінчення війни

Text

18:05 Поїздка Сирського на фронт і заява Зеленського — ефір Вечір.LIVE

Text

17:28 Завершення війни — як це бачать одесити

Text

13:48 Нардеп пояснив, чому ЄС не влаштовує розвиток бізнесу України

В ГУР розповіли про нові ракети РФ і заводи шахедів, — відео - 80x80

В ГУР розповіли про нові ракети РФ і заводи шахедів, — відео

Text

13:01 Потужні вибухи в Криму та заява Путіна про мир — ефір День.LIVE

Text

12:42 Нардеп пояснив, де брати гроші на підтримку ветеранів

Text

08:22 Як довго будуть тривати відключення світла — прогноз експерта

Text

08:00 Екстрене звернення президента Зеленського — ефір Ранок.LIVE

28 листопада 2024
Text

21:22 Нардеп пояснив, яких змін потребує документ про бронювання

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:40 Україна через десять років — штучний інтелект створив фото

25 листопада 2024

03:21 Десерт від відомого кухаря без цукру — можна їсти щодня

23 листопада 2024

01:20 Знімаємо верхній одяг — який штраф за керування авто в куртці

18 листопада 2024

15:40 Що для водіїв означає новий знак — білі кола на дорозі

27 листопада 2024

01:32 Мобілізовані відмовилися виконувати накази — що вирішив суд

21 листопада 2024

21:30 Це категорично заборонено — що не має права робити працівник ТЦК

27 листопада 2024

10:59 Кулеба пояснив, чи підпише Зеленський мирну угоду з Росією

21 листопада 2024

10:10РФ випустила по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету

22 листопада 2024

06:30 Ця інформація під табу — що не мають права питати в ТЦК

25 листопада 2024

14:53 13-та зарплата в грудні — хто отримає бонус до новорічних свят