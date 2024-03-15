Во Львове осудили двух мужчин, которые насиловали ребенка — один из них его отец
Во Львове осудили двоих мужчин, жителей Запорожья, которые насиловали 9-летнюю девочку и снимали это на видео. Суд назначил им наказание в виде 15 и 11 лет лишения свободы соответственно.
Об этом сообщает Львовская областная прокуратура.
Во Львове арестовали двух насильников
Отмечается, что обвиняемые — двое мужчин в возрасте 45 и 48 лет, которые являются жителями Запорожья. Они развращали и насиловали малолетнюю девятилетнюю девочку и снимали это все на видео. Более того, потерпевшая является дочерью одного из обвиняемых.
Кроме этого, 45-летний мужчина совершал развратные действия в отношении девочки с согласия ее матери, с которой тоже вступал в половой акт на глазах у ребенка.
"В силу своего возраста и беспомощного состояния потерпевшие не могли сопротивляться насильникам", — говорится в сообщении.
Приговор суда
Сообщается, что суд назначил обвиняемым наказание в виде 15 и 11 лет лишения свободы соответственно. Также они были лишены права занимать должности или заниматься деятельностью, связанной с работой с детьми сроком на 3 года.
Что касается уголовного производства в отношении матери, его пришлось закрыть из-за смерти женщины.
Напомним, люди, пострадавшие от сексуального насилия во время войны, смогут получить репарации в размере 3000 евро.
Добавим, в Германии расследуют убийство 27-летней украинской беженки. Тело женщины было найдено с признаками "внешнего насилия".
Читайте Новини.LIVE!