У Львові засудили двох чоловіків, які ґвалтували дитину — один з них її батько
У Львові засудили двох чоловіків, мешканців Запоріжжя, які ґвалтували 9-річну дівчинку та знімали це на відео. Суд призначив їм покарання у вигляді 15 та 11 років позбавлення волі відповідно.
Про це повідомляє Львівська обласна прокуратура.
У Львові ув'язнили двох ґвалтівників
Зазначається, що обвинувачені — двоє чоловіків, віком 45 та 48 років, які є мешканцями Запоріжжя. Вони розбещували та ґвалтували малолітню 9-річну дівчинку та знімали це все на відео. Ба більше, потерпіла є дочкою одного з обвинувачених.
Крім цього, 45-річний чоловік вчиняв розпусні дії щодо дівчинки за згодою її матері, з якою теж вступав у статевий акт на очах у дитини.
"Через свій вік та безпорадний стан потерпілі не могли чинити опір ґвалтівникам", — йдеться у повідомленні.
Вирок суду
Повідомляється, що суд призначив обвинуваченим покарання у виді 15 та 11 років позбавлення волі відповідно. Також їх позбавили права обіймати посади чи займатися діяльністю, пов’язаною з роботою з дітьми строком на три роки.
Що стосується кримінального провадження стосовно матері, його довелося закрити через смерть жінки.
Нагадаємо, люди, що постраждали від сексуального насильства під час війни, зможуть отримати репарації в розмірі 3000 євро.
Додамо, у Німеччині розслідують вбивство 27-річної української біженки. Тіло жінки було знайдено з ознаками "зовнішнього насильства".
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