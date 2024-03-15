У Львові засудили двох чоловіків, які ґвалтували дитину — один з них її батько

Чоловік у наручниках. Фото ілюстративне: freepic.com

У Львові засудили двох чоловіків, мешканців Запоріжжя, які ґвалтували 9-річну дівчинку та знімали це на відео. Суд призначив їм покарання у вигляді 15 та 11 років позбавлення волі відповідно.

Про це повідомляє Львівська обласна прокуратура.

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Зазначається, що обвинувачені — двоє чоловіків, віком 45 та 48 років, які є мешканцями Запоріжжя. Вони розбещували та ґвалтували малолітню 9-річну дівчинку та знімали це все на відео. Ба більше, потерпіла є дочкою одного з обвинувачених.

Крім цього, 45-річний чоловік вчиняв розпусні дії щодо дівчинки за згодою її матері, з якою теж вступав у статевий акт на очах у дитини.

"Через свій вік та безпорадний стан потерпілі не могли чинити опір ґвалтівникам", — йдеться у повідомленні.

Вирок суду

Повідомляється, що суд призначив обвинуваченим покарання у виді 15 та 11 років позбавлення волі відповідно. Також їх позбавили права обіймати посади чи займатися діяльністю, пов’язаною з роботою з дітьми строком на три роки.

Що стосується кримінального провадження стосовно матері, його довелося закрити через смерть жінки.

Інформація про засудження ґвалтівників. Фото: Львівська обласна прокуратура

Нагадаємо, люди, що постраждали від сексуального насильства під час війни, зможуть отримати репарації в розмірі 3000 євро.

Додамо, у Німеччині розслідують вбивство 27-річної української біженки. Тіло жінки було знайдено з ознаками "зовнішнього насильства".