Львовский суд наказал двух злоумышленников за поджог квартиры

Спасатель тушит пожар. Фото иллюстративное: ГСЧС Украины

Во Львове судья вынес приговор двум мужчинам, которые в ноябре 2024 года намеренно подожгли входную дверь квартиры в многоэтажке, где жил военнослужащий. Суд установил, что они действовали по предварительному сговору и имели целью запугать жителей дома из-за долговых споров.

Об этом говорится в приговоре, который опубликовали на Едином государственном реестре судебных решений.

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Подробности судебного дела

В ночь на 26 ноября 2024 года двое обвиняемых прибыли в дом потерпевшего. Один из них достал пластиковую бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью и пропитал ею тряпку. После этого другой поджег ее с помощью зажигалки и оставил у входной двери квартиры.

Пожар к счастью не разгорелся, ведь огонь заметили соседи, которые и смогли оперативно потушить его. Однако огонь повредил дверь квартиры, нанеся потерпевшему материальный ущерб на сумму 15 000 гривен.

Во время судебного заседания обвиняемые признали свою вину. Один из них рассказал, что получил "заказ" на поджог от неизвестного лица, которое хотело заставить владельца квартиры вернуть долг. Мужчины выполнили указание, сняли поджог на видео и отправили заказчику в качестве доказательства выполнения "задания". Однако после этого заказчик их заблокировал и не выплатил обещанное вознаграждение. Обвиняемый рассказал, что не знал, что в квартире сейчас проживает военнослужащий.

Суд признал обоих мужчин виновными по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины — умышленное повреждение имущества путем поджога, совершенное по предварительному сговору группой лиц.

Поскольку один из подсудимых уже имел судимость, ему назначили шесть лет лишения свободы. Другому обвиняемому, который ранее не имел проблем с законом и добровольно возместил потерпевшему материальный ущерб, суд назначил три года заключения, но освободил от отбывания наказания с испытательным сроком на три года. Также суд постановил взыскать с обоих осужденных по 68 155 гривен в пользу государства в качестве компенсации за проведение экспертизы.

Напомним, на Полтавщине суд вынес приговор мужчине, который уклонился от мобилизации по религиозным убеждениям.

Также в Волынской области судили мужчину, который переправлял военнообязанных мужчин в Беларусь.