Львівський суд покарав двох зловмисників за підпал квартири

Рятувальник гасить пожежу. Фото ілюстративне: ДСНС України

У Львові суддя виніс вирок двом чоловікам, які в листопаді 2024 року навмисно підпалили вхідні двері квартири у багатоповерхівці, де мешкав військовослужбовець. Суд встановив, що вони діяли за попередньою змовою та мали на меті залякати мешканців оселі через боргові суперечки.

Про це йдеться у вироку, який опублікували на Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Подробиці судової справи

У ніч на 26 листопада 2024 року двоє обвинувачених прибули до будинку потерпілого. Один із них дістав пластикову пляшку з легкозаймистою рідиною та просочив нею ганчірку. Після цього інший підпалив її за допомогою запальнички й залишив біля вхідних дверей квартири.

Пожежа, на щастя, не розгорілася, адже вогонь помітили сусіди, які й змогли оперативно загасити його. Однак вогонь пошкодив двері квартири, завдавши потерпілому матеріальних збитків на суму 15 000 гривень.

Під час судового засідання обвинувачені визнали свою провину. Один із них розповів, що отримав "замовлення" на підпал від невідомої особи, яка хотіла змусити власника квартири повернути борг. Чоловіки виконали вказівку, зняли підпал на відео й відправили замовнику як доказ виконання "завдання". Однак після цього замовник їх заблокував і не виплатив обіцяну винагороду. Обвинувачений розповів, що не знав, що в квартирі нині проживає військовослужбовець.

Суд визнав обох чоловіків винними за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України — умисне пошкодження майна шляхом підпалу, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Оскільки один із підсудних вже мав судимість, йому призначили шість років позбавлення волі. Іншому обвинуваченому, який раніше не мав проблем із законом і добровільно відшкодував потерпілому матеріальні збитки, суд призначив три роки ув'язнення, але звільнив від відбування покарання з випробувальним терміном на три роки. Також суд ухвалив стягнути з обох засуджених по 68 155 гривень на користь держави як компенсацію за проведення експертизи.

Нагадаємо, на Полтавщині суд виніс вирок чоловіку, який ухилився від мобілізації через релігійні переконання.

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