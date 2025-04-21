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Во Львове осудили вора, который взламывал банковские приложения

21 апреля 2025 14:31
Виктория Козырь - редактор
Во Львове осудили мужчину который взламывал банковские приложения на похищенных телефонах
Судейский молоток. Фото: Freepik
Виктория Козырь - редактор

Во Львове осудили мужчину, который совершил серию краж. Он взламывал банковские приложения на похищенных телефонах и выводил средства. Кроме того, его уличили в хранении психотропных веществ.

Об этом говорится в приговоре суда, который опубликовали на Опендатабот.

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Франковский районный суд Львова 16 апреля 2025 года признал виновным жителя Львовщины в серии краж с банковских счетов, которые он совершал с помощью похищенных мобильных телефонов. Также мужчина несанкционированно вмешивался в работу банковских систем и хранил психотропные вещества. В общем суд назначил ему окончательное наказание в виде 5 лет и 2 месяцев лишения свободы.

Согласно материалам дела, 9 января 2024 года обвиняемый, находясь во Львове, использовал похищенный у женщины мобильный телефон Samsung A31, чтобы получить доступ к ее банковскому счету в АО "Универсал Банк". Через банкомат и кассы супермаркетов "АТБ" и "Сильпо" он снял более 12,5 тысяч гривен.

В марте 2024 года мужчина повторил схему: на этот раз он украл у другого потерпевшего телефон Poco X5 Pro 5G, изменил пароль к мобильному банкингу "ПУМБ Online", получил полный доступ к счету и снял с него еще 12 тысяч гривен. Далее оформил покупку в интернет-магазине Vodafone на сумму почти 23 тысячи гривен, оплатив ее с карты потерпевшего. Заказ он забрал лично в одном из магазинов во Львове.

Кроме того, в июне 2024 года правоохранители задержали его с психотропным веществом PVP общей массой более 1,3 грамма, которое он, по его словам, "нашел на земле". Суд признал, что обвиняемый незаконно приобрел и хранил запрещенное вещество без цели сбыта.

Во время рассмотрения дела обвиняемый признал вину в полном объеме, искренне раскаялся и заявил, что действовал необдуманно. Суд также принял во внимание предыдущую судимость мужчины за наркотики.

Поскольку кражи были совершены повторно и в условиях военного положения, суд признал обстоятельства отягчающими. В то же время к смягчающим факторам отнесли искреннее раскаяние, активное сотрудничество со следствием и добровольную выдачу вещественных доказательств.

Окончательное наказание ему объявили в суде — ему назначили пять лет и два месяца лишения свободы. Мужчина будет находиться под стражей до вступления приговора в законную силу. С него также взыскано более 4500 гривен в пользу государства за проведение экспертиз. Психотропное вещество суд постановил уничтожить.

Напомним, на Киевщине судили мужчину, который проник в чужую квартиру в разрушенном обстрелами доме и украл оттуда газовый котел.

Также в Винницкой области судили подполковника ТЦК, который провалил план мобилизации.

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