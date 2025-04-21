У Львові засудили чоловіка який зламував банківські додатки на викрадених телефонах

Суддівський молоток. Фото: Freepik

У Львові засудили чоловіка, який вчинив серію крадіжок. Він зламував банківські додатки на викрадених телефонах та виводив кошти. Крім того, його викрили на зберіганні психотропних речовин.

Про це йдеться у вироку суду, який опублікували на Опендатабот.

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Франківський районний суд Львова 16 квітня 2025 року визнав винним мешканця Львівщини у серії крадіжок з банківських рахунків, які він здійснював за допомогою викрадених мобільних телефонів. Також чоловік несанкціоновано втручався в роботу банківських систем і зберігав психотропні речовини. Загалом суд призначив йому остаточне покарання у вигляді 5 років і 2 місяців позбавлення волі.

Згідно з матеріалами справи, 9 січня 2024 року обвинувачений, перебуваючи у Львові, використав викрадений у жінки мобільний телефон Samsung A31, щоб отримати доступ до її банківського рахунку в АТ "Універсал Банк". Через банкомат і каси супермаркетів "АТБ" та "Сільпо" він зняв понад 12,5 тисяч гривень.

У березні 2024 року чоловік повторив схему: цього разу він поцупив у іншого потерпілого телефон Poco X5 Pro 5G, змінив пароль до мобільного банкінгу "ПУМБ Online", отримав повний доступ до рахунку й зняв з нього ще 12 тисяч гривень. Далі оформив покупку в інтернет-магазині Vodafone на суму майже 23 тисячі гривень, оплативши її з картки потерпілого. Замовлення він забрав особисто в одному з магазинів у Львові.

Крім того, у червні 2024 року правоохоронці затримали його із психотропною речовиною PVP загальною масою понад 1,3 грама, яку він, за його словами, "знайшов на землі". Суд визнав, що обвинувачений незаконно придбав і зберігав заборонену речовину без мети збуту.

Під час розгляду справи обвинувачений визнав провину в повному обсязі, щиро розкаявся і заявив, що діяв необдумано. Суд також узяв до уваги попередню судимість чоловіка за наркотики.

Оскільки крадіжки були вчинені повторно та в умовах воєнного стану, суд визнав обставини обтяжувальними. Водночас до пом’якшувальних факторів зарахували щире каяття, активну співпрацю зі слідством та добровільну видачу речових доказів.

Остаточне покарання йому оголосили в суді — йому призначили п'ять років і два місяці позбавлення волі. Чоловік перебуватиме під вартою до набрання вироком законної сили. З нього також стягнуто понад 4500 гривень на користь держави за проведення експертиз. Психотропну речовину суд постановив знищити.

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