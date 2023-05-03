Во Львове осудили вора ковриков для вытирания ног: как накажут мужчину
Во Львове житель Хмельницкой области похищал у заведений и учреждений коврики для вытирания ног. За свое серийное преступление необычный вор получил условное наказание.
Об этом сообщает издание Zaxid.
Необычные кражи
Житель Хмельницкой области совершил во Львове несколько оригинальных преступлений. Он похищал коврики для вытирания ног.
Первый коврик мужчина украл возле поликлиники еще в начале марта.
Затем он дважды похищал коврики у супермаркета "Ашан". Здесь он за две попытки украл четыре коврика.
Решение суда
28 апреля, во время судебного заседания, мужчина признал свою вину и попросил не наказывать его слишком строго.
Судья Шевченковского районного суда Львова Павел Эдер принял решение о наказании для вора ковриков в размере пяти лет лишения свободы. Но этот приговор судья сменил на два года условного срока.
Напомним, что в марте же во Львове задержали псевдополицейского, похитившего ящик с пожертвованиями для ВСУ.