Во Львове осудили вора ковриков для вытирания ног: как накажут мужчину

Судья Павел Эдер, который и вынес приговор серийному воровству ковриков. Фото: Апелляционный суд Львовской области

Во Львове житель Хмельницкой области похищал у заведений и учреждений коврики для вытирания ног. За свое серийное преступление необычный вор получил условное наказание.

Об этом сообщает издание Zaxid.

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Необычные кражи

Житель Хмельницкой области совершил во Львове несколько оригинальных преступлений. Он похищал коврики для вытирания ног.

Первый коврик мужчина украл возле поликлиники еще в начале марта.

Затем он дважды похищал коврики у супермаркета "Ашан". Здесь он за две попытки украл четыре коврика.

Решение суда

28 апреля, во время судебного заседания, мужчина признал свою вину и попросил не наказывать его слишком строго.

Судья Шевченковского районного суда Львова Павел Эдер принял решение о наказании для вора ковриков в размере пяти лет лишения свободы. Но этот приговор судья сменил на два года условного срока.

Напомним, что в марте же во Львове задержали псевдополицейского, похитившего ящик с пожертвованиями для ВСУ.