Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Львів arrow У Львові засудили крадія килимків для витирання ніг: як покарають чоловіка arrow

У Львові засудили крадія килимків для витирання ніг: як покарають чоловіка

3 травня 2023 10:44
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
У Львові засудили крадія килимків для витирання ніг: як покарають чоловіка
Суддя Павло Едер, який і виніс вирок серійному крадію килимків. Фото: Апеляційний суд Львівської області
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

У Львові мешканець Хмельницької області викрадав біля закладів та установ килимки для витирання ніг. За свій серійний злочин незвичайний крадій отримав умовне покарання.

Про це повідомляє видання Zaxid.

Читайте також:

Незвичайні крадіжки

Мешканець Хмельницької області здійснив у Львові кілька оригінальних злочинів. Він викрадав килимки для витирання ніг.

Перший килимок чоловік вкрав біля поліклініки ще на початку березня.

Потім він двічі викрадав килимки біля супермаркету "Ашан". Тут він за дві спроби вкрав чотири килимки.

Рішення суду

28 квітня, під час судового засідання, чоловік визнав свою провину і попросив не карати його занадто суворо.

Суддя Шевченківського районного суду Львова Павло Едер ухвалив рішення щодо покарання для крадія килимків у розмірі п’яти років позбавлення волі. Але цей вирок суддя замінив на два роки умовного терміну.

Нагадаємо, що у березні ж у Львові затримали псевдополіцейського, який викрав скриньку з пожертвами для ЗСУ.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

18:04 Диктатор, вбивця та кат: як виглядають двійники Путіна

Оновлено

19:37 Знаки Зодіаку: дати, характеристика та класифікація

23:40 Вакансії в ЗСУ: кого потребує українське військо

07:38 Рекордні борги за комунальні послуги: що пропонує уряд

Новина з фото

16:20 Відкупився? Камалія показала дім, який їй залишив Мохаммад Захур після розлучення

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

15:34 Дружина Усика похизувалась фігурою у відвертому купальнику на екзотичному відпочинку

13:06 Медведєв істерично відреагував на виступ Зеленського та закликав до масового знищення

07:32Залужний розповів, скільки ракет Росія випустила по Україні під час останньої атаки

13:15 Мудрик може піти з "Челсі": українцем цікавляться кілька клубів

19:17 Яремчук гратиме в одному чемпіонаті з Мудриком та Зінченком

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB