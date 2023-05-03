У Львові засудили крадія килимків для витирання ніг: як покарають чоловіка

Суддя Павло Едер, який і виніс вирок серійному крадію килимків. Фото: Апеляційний суд Львівської області

У Львові мешканець Хмельницької області викрадав біля закладів та установ килимки для витирання ніг. За свій серійний злочин незвичайний крадій отримав умовне покарання.

Про це повідомляє видання Zaxid.

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Незвичайні крадіжки

Мешканець Хмельницької області здійснив у Львові кілька оригінальних злочинів. Він викрадав килимки для витирання ніг.

Перший килимок чоловік вкрав біля поліклініки ще на початку березня.

Потім він двічі викрадав килимки біля супермаркету "Ашан". Тут він за дві спроби вкрав чотири килимки.

Рішення суду

28 квітня, під час судового засідання, чоловік визнав свою провину і попросив не карати його занадто суворо.

Суддя Шевченківського районного суду Львова Павло Едер ухвалив рішення щодо покарання для крадія килимків у розмірі п’яти років позбавлення волі. Але цей вирок суддя замінив на два роки умовного терміну.

Нагадаємо, що у березні ж у Львові затримали псевдополіцейського, який викрав скриньку з пожертвами для ЗСУ.