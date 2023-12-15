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Во Львове осудили пленного боевика "ЛНР" — какой приговор получил предатель

15 декабря 2023 17:23
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Во Львове осудили пленного боевика "ЛНР" — какой приговор получил предатель
Человек в наручниках. Фото иллюстративное: из открытых источников
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Во Львове осудили гражданина Украины, воевавшего на стороне армии РФ. За решеткой предатель проведет 15 лет.

Об этом сообщает Львовская областная прокуратура.

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Установлено, что житель Луганщины в феврале 2022 года перешел на сторону врага, в частности вступил в незаконное вооруженное формирование "народной милиции" так называемой ЛНР.

После этого предатель получил военную форму и оружие, его отнесли в стрелковый полк на должность стрелка.

Предателя взяли в плен

В то же время отмечается, что в июле 2023 злоумышленника захватили в плен в Бахмутском районе.

Ему грозит наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества.

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Осужденный предатель. Фото: Львовская областная прокуратура

Напомним, в Николаеве вынесли приговор враждебному агенту, который следил за техникой ВСУ из-за скрытого видеорегистратора. Предатель передавал данные российским кураторам, которые наносили удары по позициям украинских бойцов.

Также мы писали, что Служба безопасности Украины (СБУ) задержала агента вражеских спецслужб, корректировавшего удары по Николаеву. Предатель передавал российской разведке данные о позициях и маршрутах Сил обороны на юге.

 

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