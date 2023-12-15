У Львові засудили полоненого бойовика "ЛНР" — який вирок отримав зрадник

Чоловік у наручниках. Фото ілюстративне: з відкритих джерел

У Львові засудили громадянина України, який воював на боці армії РФ. За ґратами зрадник проведе 15 років.

Про це повідомляє Львівська обласна прокуратура.

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Встановлено, що мешканець Луганщини у лютому 2022 року перейшов на бік ворога, зокрема, вступив до незаконного збройного формування "народної міліції" так званої ЛНР.

Після цього зрадник отримав військову форму та зброю, його зарахували до стрілецького полку на посаду стрілка.

Зрадника взяли в полон

Водночас зазначається, що у липні 2023 року зловмисника захопили в полон у Бахмутському районі.

Йому загрожує покарання у вигляді 15 років позбавлення волі із конфіскацією всього майна.

Засуджений зрадник. Фото: Львівська обласна прокуратура

Нагадаємо, у Миколаєві винесли вирок ворожому агенту, який стежив за технікою ЗСУ через прихований відеореєстратор. Зрадник передавав дані російським кураторам, які завдавали ударів по позиціях українських бійців.

Також ми писали, що Служба безпеки України (СБУ) затримала агента ворожих спецслужб, який коригував удари по Миколаєву. Зрадник передавав російській розвідці дані про позиції та маршрути Сил оборони на півдні.