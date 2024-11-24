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Во Львове задержали мужчину, который устроил стрельбу на вокзал

24 ноября 2024 15:55
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор
Мужчина устроил стрельбу на вокзале во Львове — нарушителя задержали
Правоохранители на главном вокзале Львова. Фото: varta1
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор

Вечером 23 ноября на Львовском вокзале произошла стрельба. Пьяный мужчина выстрелил несколько раз в воздух и был задержан правоохранителями.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Львовской области , пишет ZAXID.NET в воскресенье, 24 ноября.

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Стрельба на вокзале во Львове

В субботу, 23 ноября, около 20:00 на главном железнодорожном вокзале Львова раздались выстрелы.

По данным правоохранителей, 54-летний мужчина в состоянии опьянения произвел несколько выстрелов в воздух из револьвера Флобер. Полиция оперативно задержала подозреваемого, пострадавших нет.

стрельба на вокзале во Львове
Человек с револьвером в руках на станции. Фото: varta1

"На перроне задержали мужчину 1970 года рождения. У него изъяли револьвер Флобер, из которого он произвел 3-4 выстрела в воздух", — отметили в полиции.

Соответствующий револьвер не считается огнестрельным оружием и есть в свободной продаже. Правоохранители составили админматериалы на нарушителя за хулиганство.

Напомним, в Киеве произошла стрельба в одной из гостиниц, в результате которой один человек погиб, а еще двое получили ранения.

Впоследствии стало известно, что событие произошло в отеле Sky Loft, а в сети показали видео стрельбы. Полиция задержала стрелка.

оружие Львов стрельба полиция вокзалы Нацполиция

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