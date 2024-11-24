Чоловік влаштував стрілянину на вокзалі у Львові — порушника затримали

Правоохоронці на головному вокзалі Львова. Фото: varta1

Ввечері 23 листопада на Львівському вокзалі сталася стрілянина. П'яний чоловік вистрілив кілька разів у повітря та був затриманий правоохоронцями.

Про це повідомила пресслужба поліції Львівської області, пише ZAXID.NET у неділю, 24 листопада.

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У суботу, 23 листопада, близько 20:00 на головному залізничному вокзалі Львова пролунали постріли.

За даними правоохоронців, 54-річний чоловік у стані сп’яніння здійснив кілька пострілів у повітря з револьвера Флобер. Поліція оперативно затримала підозрюваного, постраждалих немає.

Чоловік із револьвером у руках на вокзалі. Фото: varta1

"На пероні затримали чоловіка 1970 року народження. У нього вилучили револьвер Флобер, з якого він здійснив 3-4 постріли у повітря", – зазначили у поліції.

Відповідний револьвер не вважається вогнепальною зброєю та є у вільному продажі. Правоохоронці склали адмінматеріали на порушника за хуліганство.

Нагадаємо, у Києві сталася стрілянина в одному з готелів, внаслідок якої одна людина загинула, а ще двоє отримали поранення.

Згодом стало відомо, що подія трапилася в готелі Sky Loft, а в мережі показали відео стрілянини. Поліція затримала стрілка.