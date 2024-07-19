Поджог автомобилей ВСУ — во Львове задержали коллаборантов

СБУ задержали поджигателей. Фото: СБУ

Во Львове Служба безопасности Украины задержала приспешников российской разведки, поджигавших автомобили украинских военных. Злоумышленниками оказались двое местных жителей.

Об этом сообщили в СБУ в пятницу, 19 февраля.

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Задержали поджигателей авто

Служба безопасности и Национальная полиция предотвратили новые попытки Федеральной службы безопасности России (ФСБ) расшатать общественно-политическую ситуацию в Украине. Во Львове задержаны молодые люди, которые по указанию кураторов агрессора готовили серию поджогов автомобилей украинских воинов.

Злоумышленниками оказались двое местных жителей в возрасте 17 и 18 лет, которые искали "легкие" деньги на страницах российских Телеграмм-каналов. На одном из пабликов представитель ФСБ предложила фигуранту скорый заработок в обмен на сотрудничество.

По указанию вражеского офицера молодой человек сначала подыскивал "нужные" автомобили, а затем скрыто фотографировал их.

"После получения медиафайлов российская спецслужба давала "разрешение" на уничтожение потенциальных целей", — рассказали в СБУ.

По такому алгоритму фигурант поджег авто военнослужащего боевой бригады ВСУ. Для совершения преступления парень использовал бутылку с керосином и разжигатель, которым облил транспортное средство.

Данная "миссия" была "тестовой" задачей со стороны россиян, после чего куратор дал новое поручение — привлечь еще молодых людей для осуществления серии поджогов автомобилей ВСУ в разных уголках города.

В дальнейшем к преступной деятельности был привлечен и 17-летний подельник злоумышленника. Во время последующих преступлений исполнители должны были снимать возгорание транспортных средств для "отчетности".

В случае получения видео, оккупанты планировали использовать его для создания медийной картинки о якобы существовании во Львове антиукраинского подполья.

"Для этого агрессор планировал привлечь максимальное количество подконтрольных информресурсов", — добавили в СБУ.

Оперативные действия СБУ

Контрразведчики СБУ и сотрудники Нацполиции задержали обоих злоумышленников во время поджога авто ВСУ.

У задержанных коллаборантов были обнаружены мобильные телефоны, которые они использовали для связи с российским куратором, и разжигающие смеси, подготовленные для совершения преступлений.

Обе фигуранты сообщили о подозрении в препятствовании законной деятельности ВСУ и других военных формирований.

Злоумышленники находятся под стражей. В настоящее время идет расследование. Мужчинам грозит до восьми лет лишения свободы.

Поджог автомобилей ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, жителя Одесщины завербовала ФСБ из-за его поддержки политики Кремля. За денежное вознаграждение предатель готовил ракетные удары по Одессе и выдавал важную военную информацию врагу. За свои действия остаток жизни мужчина может провести за решеткой.

Также на Буковине СБУ задержала агента российской Федеральной службы безопасности. Он делал вид курьера, чтобы координировать обстрелы железной дороги и медучреждений в Черновицкой области.