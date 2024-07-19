Підпал автомобілів ЗСУ — у Львові затримали колаборантів

СБУ затримали підпалювачів. Фото: СБУ

У Львові Служба безпеки України затримала поплічників російської розвідки, які підпалювали автомобілі українських військових. Зловмисниками виявилися двоє місцевих мешканців.

Про це повідомили в СБУ у п'ятницю, 19 лютого.

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Затримали підпалювачів авто

Служба безпеки та Національна поліція запобігли новим спробам Федеральної служби безпеки Росії (ФСБ) розхитати суспільно-політичну ситуацію в Україні. У Львові затримано молодиків, які за вказівкою кураторів агресора готували серію підпалів автомобілів українських воїнів.

Зловмисниками виявилися двоє місцевих мешканців віком 17 та 18 років, які шукали "легких" грошей на сторінках російських Телеграм-каналів. На одному з пабліків представник ФСБ запропонувала фігуранту швидкий заробіток в обмін на співпрацю.

За вказівкою ворожого офіцера молодик спершу підшукував "потрібні" автомобілі, а потім приховано фотографував їх.

"Після отримання медіафайлів російська спецслужба давала "дозвіл" на знищення потенційних цілей", — розповіли в СБУ.

За таким алгоритмом фігурант підпалив авто військовослужбовця бойової бригади ЗСУ. Для вчинення злочину хлопець використав пляшку з керосином та розпалювач, яким облив транспортний засіб.

Ця "місія" була "тестовим" завданням з боку росіян, після чого куратор дав нове доручення — залучити ще молодиків для здійснення серії підпалів автомобілів ЗСУ в різних куточках міста.

Надалі до злочинної діяльності був залучений і 17-річний спільник зловмисника. Під час наступних злочинів виконавці мали фільмувати загоряння транспортних засобів для "звітності".

У разі одержання відео, окупанти планували використати його для створення медійної картинки про нібито існування у Львові антиукраїнського підпілля.

"Для цього агресор планував залучити максимальну кількість підконтрольних інформресурсів", — додали в СБУ.

Оперативні дії СБУ

Контррозвідники СБУ та співробітники Нацполіції затримали обох зловмисників під час підпалу авто ЗСУ.

У затриманих колаборантів було виявлено мобільні телефони, які вони використовували для зв'язку з російським куратором, та розпалювальні суміші, підготовлені для вчинення злочинів.

Наразі обом фігурантам повідомлено про підозру у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань.

Зловмисники перебувають під вартою. Наразі триває розслідування. Чоловікам загрожує до восьми років позбавлення волі.

Підпал автомобілів ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, жителя Одещини завербувала ФСБ через його підтримку політики Кремля. За грошову винагороду зрадник готував ракетні удари по Одесі та видавав важливу військову інформацію ворогу. За свої дії залишок життя чоловік може провести за ґратами.

Також на Буковині СБУ затримала агента російської Федеральної служби безпеки. Він вдавав із себе кур'єра, щоб координувати обстріли залізниці та медзакладів у Чернівецькій області.