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Во Львове задержали организаторов подпольных покерных клубов

6 июня 2024 14:32
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Во Львове разоблачили сеть покер клубов
Игровые фишки, изъятые в подпольном покерном клубе. Фото: БЕБ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Во Львове стражи порядка разоблачили подпольную сеть покерных клубов, которые действовали, маскируясь под спортивные турниры. Были задержаны шесть организаторов незаконных клубов для игры в покер.

Об этом сообщило Бюро экономической безопасности во Львовской области в четверг, 6 июня.

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Во Львове разоблачили подпольные покерные клубы

Сообщается, что детективы территориального управления БЭБ во Львовской области помешали деятельности сети подпольных покерных клубов. В результате расследования было обнаружено, что группа лиц под видом турниров по спортивному покеру организовала нелегальную деятельность покерных клубов. В рамках незаконной деятельности проводились платные кэш-игры.

Детективы БЭБ провели обыски в двух арендованных нежилых помещениях во Львове и изъяли покерные столы, компьютерную технику, клубные карты, наличные деньги, черновые записи, документацию и другие вещи, имеющие доказательное значение. Ориентировочная стоимость изъятого имущества составляет 1,3 млн грн.

Участникам организованной группы поставлено в известность о подозрении в незаконной деятельности по организации или проведению азартных игр, лотерей, а также в совершении уголовного правонарушения группой лиц.

подпольные покерные клубы
Игровые фишки в подпольном покерном клубе. Фото: БЕБ
милиция в подпольном клубе
Сотрудник БЭБ в подпольном покерном клубе. Фото: БЕБ
игровой стол в подпольном клубе
Стол для игры в покер в подпольном клубе. Фото: БЕБ

Ранее мы сообщали, что Министерство цифровой трансформации Украины обратилось в компании Apple и Google. Корпорации призвали удалить из своих маркетплейсов приложения нелегальных украинских онлайн-казино.

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Украина
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БЕБ
Львов
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