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У Львові затримали організаторів підпільних покерних клубів

6 червня 2024 14:32
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
У Львові викрили мережу покер клубів
Ігрові фішки, вилучені у підпільному покерному клубі. Фото: БЕБ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

У Львові правоохоронці викрили підпільну мережу покерних клубів, які діяли, маскуючись під спортивні турніри. Було затримано шість організаторів незаконних клубів для гри у покер.

Про це повідомило Бюро економічної безпеки у Львівській області у четвер, 6 червня. 

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Повідомляється, що детективи Територіального управління БЕБ у Львівській області перешкодили діяльність мережі підпільних покерних клубів. В результаті розслідування було виявлено, що група осіб під виглядом турнірів зі спортивного покеру організувала нелегальну діяльність покерних клубів. В рамках незаконної діяльності проводилися платні кеш-ігри.

Детективи БЕБ провели обшуки у двох орендованих нежитлових приміщеннях у Львові та вилучили покерні столи, компʼютерну техніку, клубні карти, готівку, чорнові записи, документацію та інші речі, які мають доказове значення. Орієнтовна вартість вилученого майна складає 1,3 млн грн.

Учасникам організованої групи повідомлено про підозру в незаконній діяльності з організації або проведення азартних ігор, лотерей, також у вчиненні кримінального правопорушення групою осіб.

підпільні покерні клуби
Ігрові фішки у підпільному покерному клубі. Фото: БЕБ
правоохоронець в підпільному клубі
Співробітник БЕБ у підпільному покерному клубі. Фото: БЕБ
ігровий стіл у підпільному клубі
Стіл для гри у покер в підпільному клубі. Фото: БЕБ

Раніше ми повідомляли, що Міністерство цифрової трансформації України звернулося до компаній Apple та Google. Корпорації закликали видалити зі своїх маркетплейсів застосунки нелегальних українських онлайн-казино.

Вищий антикорупційний суд в Україні (ВАКС) стягнув до державного доходу активи на суму 1,8 мільярда гривень у ТОВ "Роял Пей". Вони належать російському букмекеру 1xBet.

Україна
поліція
підозра
БЕБ
Львів
злочин

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