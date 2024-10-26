Во Львове по подозрению во взяточничестве задержан работник ТЦК

Задержание работника ТЦК во Львове. Фото: Спецпрокуратура Западного региона

Во Львове задержали чиновника ТЦК по подозрению во взяточничестве. За две тысячи долларов должен был "решиться вопрос" о непривлечении к ответственности нетрезвого солдата.

Об этом сообщила пресс-служба Спецпрокуратуры Западного региона в Telegram в субботу, 26 октября.

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Задержание подозреваемого во взяточничестве. Фото: Спецпрокуратура Западного региона

Взяточничество в ТЦК во Львовской области — данные спецпрокуратуры

По данным следствия, подозреваемый за две тысячи долларов США пытался подкупить проверяющего, чтобы тот не привлекал к ответственности его подчиненного — старшего солдата, который находился на рабочем месте в состоянии опьянения.

Военный был задержан во время предоставления всей суммы взятки.

"Сейчас ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога. Проверяется причастность к преступлению других лиц", — говорится в сообщении.

Сообщение Спецпрокуратуры Западного региона. Фото: скриншот

Задержанному 44-летнему должностному лицу районного территориального центра комплектования и социальной поддержки сообщено о подозрении по факту предоставления неправомерной выгоды, за совершение должностным лицом в интересах третьего лица любого действия с использованием предоставленной ему власти или служебного положения, по предварительному сговору группой лиц.

Реакция Львовского областного ТЦК и СП

Между тем во Львовском областном ТЦК и СП обратились к журналистам, требуя опубликовать "опровержение информации, изложенной в новостях о, якобы, задержании военнослужащего Сиховского РТЦК и СП за получение взятки".

Сообщение Львовского областного ТЦК и СП. Фото: скриншот

"Заявляем, что распространенная информация не соответствует действительности ни в каком виде. Это информационный вброс, направленный на формирование негативного имиджа военнослужащих Сиховского РТЦК и СП", — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что обращение было опубликовано на официальной странице Львовского областного ТЦК и СП за несколько часов до того, как появилась официальная информация о задержании подозреваемого во взяточничестве от Спецпрокуратуры Западного региона.

Публикация Львовского областного ТЦК и СП. Фото: скриншот

Напомним, бывший депутат Жмеринского городского совета Винницкой области незаконно оформил непригодность к военной службе, а помогали ему работники военно-врачебной комиссии (ВВК).

Ранее Новини.LIVE писали, что начальнику Тернопольского районного ТЦК сообщено о подозрении в получении взятки. Военному грозит лишение свободы сроком до 10 лет.