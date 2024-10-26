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У Львові затримали посадовця ТЦК за підозрою у хабарництві

26 жовтня 2024 14:22
Галина Шподарева - редактор
У Львові за підозрою в хабарництві затримали працівника ТЦК
Затримання працівника ТЦК у Львові. Фото: Спецпрокуратура Західного регіону
Галина Шподарева - редактор

У Львові затримали посадовця ТЦК за підозрою у хабарництві. За дві тисячі доларів мало "вирішитися питання" щодо непритягнення до відповідальності нетверезого солдата. 

Про це повідомила пресслужба Спецпрокуратура Західного регіону у Telegram у суботу, 26 жовтня. 

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Затримання підозрюваного у хабарництві
Затримання підозрюваного у хабарництві. Фото: Спецпрокуратура Західного регіону

Хабарництво у ТЦК на Львівщині — дані спецпрокуратури

За даними слідства, підозрюваний за дві тисячі доларів США намагався підкупити перевіряючого, щоб той не притягував до відповідальності його підлеглого — старшого солдата, який перебував на робочому місці у стані сп’яніння.

Військового було затримано під час надання всієї суми хабаря. 

"Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави. Перевіряється причетність до злочину інших осіб", — йдеться в повідомленні.

Допис Спецпрокуратури Західного регіону
Допис Спецпрокуратури Західного регіону. Фото: скриншот

Затриманому 44-річному посадовцю районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки повідомлено про підозру за фактом надання неправомірної вигоди, за вчинення службовою особою в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища, за попередньою змовою групою осіб.

Реакція Львівського обласного ТЦК та СП

Тим часом у Львівському обласному ТЦК та СП звернулися до журналістів, вимагаючи опублікувати "спростування інформації, викладеної у новинах про, нібито, затримання військовослужбовця Сихівського РТЦК та СП за отримання хабаря".

Допис Львівського обласного ТЦК та СП
Допис Львівського обласного ТЦК та СП. Фото: скриншот

"Заявляємо, що поширена інформація не відповідає дійсності в жодному вигляді. Це інформаційний вкид, направлений на формування негативного іміджу військовослужбовців Сихівського РТЦК та СП", — йдеться в повідомленні.

Варто зазначити, що звернення було опубліковане на офіційній сторінці Львівського обласного ТЦК та СП за кілька годин до того, як з'явилася офіційна інформація про затримання підозрюваного у хабарництві від Спецпрокуратури Західного регіону. 

Публікація Львівського обласного ТЦК та СП
Публікація Львівського обласного ТЦК та СП. Фото: скриншот

Нагадаємо, колишній депутат Жмеринської міської ради Вінницької області незаконно оформив непридатність до військової служби, а допомагали йому працівники військово-лікарської комісії (ВЛК).

Раніше Новини.LIVE писали, що начальнику Тернопільського районного ТЦК повідомлено про підозру в отриманні хабаря. Військкому загрожує позбавлення волі на строк до 10 років.

ТЦК та СП прокуратура Львівська область корупція хабар Львів

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