Во Львове задержанные сотрудниками ТЦК работники медучреждения вернулись к работе
Во вторник, 30 апреля, в сети начала распространяться информация, что сотрудники территориального центра комплектования и социальной поддержки задержали медицинских физиков Первого медицинского объединения Львова, когда они шли на работу.
Об этом Новини.LIVE проследили за развитием этой ситуации.
Медицинских физиков задержали по дороге на работу
"Читатели сообщили, что сегодня работники ТЦК забрали медицинских физиков Первого медицинского объединения Львова. Эти действия привели к тому, что работа центра просто остановилась", — говорится в сообщении телеграмм-канала "Львівич".
Как отмечается, медработников перехватили, когда они уходили на работу. Также "Львович" сообщил, что якобы 100 онкобольных людей не могут проходить облучения из-за действий ТЦК.
"Также получил сообщения от читателей, родные которых лечатся от онкологии в этом центре. Ситуация достаточно неприятная и нуждается в немедленном решении", — написал "Львівич".
В ТЦК комментируют ситуацию
Во Львовском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки в комментарии "Еспресо.Захід" прокомментировали инцидент.
"Да, двух медицинских физиков Первого медицинского объединения Львова пригласили в ТЦК. Проверили данные и обнаружили, что состоят на учете в другом ТЦК. Вручили повестки по месту регистрации, согласно действующему законодательству", — пояснили в ТЦК.
Врачи уже вернулись к работе
Новини.LIVE попросили в Первом медобъединении Львова прокомментировать эту ситуацию и рассказать, вернулись ли указанные сотрудники на работу.
"Двух специалистов медучреждения действительно вызвали в ТЦК для уточнения учетных данных. Сейчас оба вернулись к выполнению своих должностных обязанностей. Онкоцентр работает в обычном режиме", — сообщили в медучреждении.
Ранее мы сообщали, до этого по сети распространилось видео, где военнообязанный мужчина сравнил противоправные действия военкомов с действиями "беркутовцев" во время Евромайдана.
Также не так давно сеть разразился скандал, когда умершему спортивному журналисту и главному редактору еженедельника "Футбол" Артему Франкову пришла повестка в ТЦК СП.
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