Во Львове задержанные сотрудниками ТЦК работники медучреждения вернулись к работе

Первое медицинское объединение Львова. Фото: Дивись.Інфо

Во вторник, 30 апреля, в сети начала распространяться информация, что сотрудники территориального центра комплектования и социальной поддержки задержали медицинских физиков Первого медицинского объединения Львова, когда они шли на работу.

Об этом Новини.LIVE проследили за развитием этой ситуации.

Читайте также:

Сообщение о действиях работников ТЦК и СП. Фото: скриншот

Медицинских физиков задержали по дороге на работу

"Читатели сообщили, что сегодня работники ТЦК забрали медицинских физиков Первого медицинского объединения Львова. Эти действия привели к тому, что работа центра просто остановилась", — говорится в сообщении телеграмм-канала "Львівич".

Как отмечается, медработников перехватили, когда они уходили на работу. Также "Львович" сообщил, что якобы 100 онкобольных людей не могут проходить облучения из-за действий ТЦК.

"Также получил сообщения от читателей, родные которых лечатся от онкологии в этом центре. Ситуация достаточно неприятная и нуждается в немедленном решении", — написал "Львівич".

В ТЦК комментируют ситуацию

Во Львовском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки в комментарии "Еспресо.Захід" прокомментировали инцидент.

"Да, двух медицинских физиков Первого медицинского объединения Львова пригласили в ТЦК. Проверили данные и обнаружили, что состоят на учете в другом ТЦК. Вручили повестки по месту регистрации, согласно действующему законодательству", — пояснили в ТЦК.

Врачи уже вернулись к работе

Новини.LIVE попросили в Первом медобъединении Львова прокомментировать эту ситуацию и рассказать, вернулись ли указанные сотрудники на работу.

"Двух специалистов медучреждения действительно вызвали в ТЦК для уточнения учетных данных. Сейчас оба вернулись к выполнению своих должностных обязанностей. Онкоцентр работает в обычном режиме", — сообщили в медучреждении.

Ранее мы сообщали, до этого по сети распространилось видео, где военнообязанный мужчина сравнил противоправные действия военкомов с действиями "беркутовцев" во время Евромайдана.

Также не так давно сеть разразился скандал, когда умершему спортивному журналисту и главному редактору еженедельника "Футбол" Артему Франкову пришла повестка в ТЦК СП.