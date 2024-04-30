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У Львові затримані співробітниками ТЦК працівники медзакладу повернулися до роботи

30 квітня 2024 16:15
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
У Львові затримані співробітниками ТЦК працівники медзакладу повернулися до роботи
Перше медичне об'єднання Львова. Фото: Дивись.Інфо
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

У вівторок, 30 квітня, у мережі почала ширитися інформація, що співробітники територіального центру комплектування та соціальної підтримки затримали медичних фізиків Першого медичного обʼєднання Львова, коли ті йшли на роботу.

Про це Новини.LIVE простежили за розвитком цієї ситуації.

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Повідомлення про дії працівників ТЦК та СП. Фото: скриншот

Медичних фізиків затримали дорогою на роботу

"Читачі повідомили, що сьогодні працівники ТЦК забрали медичних фізиків Першого медичного обʼєднання Львова. Ці дії призвели до того, що робота центру просто зупинилася", — йдеться у повідомленні телеграм-каналу "Львівич".

Як зазначається, медпрацівників перехопили, коли вони йшли на роботу. Також "Львівич" повідомив, що нібито 100 онкохворих людей не можуть проходити опромінення через дії ТЦК.

"Також отримав повідомлення від читачів, рідні яких лікуються від онкології у цьому центрі. Ситуація досить неприємна і потребує негайного вирішення", — написав "Львівич".

В ТЦК коментують ситуацію

У Львівському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки в коментарі виданню "Еспресо.Захід" прокоментували інцидент.

"Так, двох медичних фізиків Першого медичного обʼєднання Львова запросили в ТЦК. Перевірили дані і виявили, що перебувають на обліку в іншому ТЦК. Вручили повістки по місцю реєстрації, згідно чинного законодавства", — пояснили в ТЦК.

Лікарі вже повернулися до роботи

Новини.LIVE попросили у Першому медоб'єднанні Львова прокоментувати цю ситуацію і розповісти, чи повернулися зазначені співробітники на роботу.

"Двох спеціалістів медзакладу дійсно викликали до ТЦК для уточнення облікових даних. Зараз обоє повернулись до виконання своїх посадових обов’язків. Онкоцентр працює у звичному режимі", — повідомили у медзакладі.

Раніше ми повідомляли, до цього мережею розповсюдилось відео де військовозобов'язаний чоловік порівняв протиправні дії воєнкомів з діями "беркутівців" під час Євромайдану.

Також не так давно мережу сколихнув скандал, коли померлому спортивному журналісту та головному редактору щотижневика "Футбол" Артему Франкову, прийшла повістка до ТЦК СП.

лікарні
Львів
Україна
медицина
мобілізація
лікарі
ТЦК та СП

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