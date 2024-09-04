Обстрелы Львова 4 сентября — в городе завершили аварийно-спасательные работы

Последствия удара по Львову Фото: ГСЧС

Во Львове завершили аварийно-спасательные работы по ликвидации последствий российского удара утром 4 сентября. Чрезвычайники спасли 12 человек, но, к сожалению, семь человек погибли, а еще 58 получили ранения.

Об этом сообщили в Государственной службе чрезвычайных ситуаций .

Читайте также:

Аварийно-спасательные работы во Львове

Чрезвычайники рассказали, что во время аварийно-спасательных работ им удалось спасти 12 человек, но, к сожалению, есть жертвы.

"Пострадали 53 человека. Семь погибли, среди них, по уточненным данным, двое детей (7 и 14 лет)", — говорится в сообщении.

Последствия удара по Львову Фото: ГСЧС

Последствия удара по Львову Фото: ГСЧС

Последствия удара по Львову Фото: ГСЧС

Последствия удара по Львову Фото: ГСЧС

Последствия удара по Львову Фото: ГСЧС 1/5 ​ 5

Спасатели также сообщили, что психологи Львовщины и Львовского государственного университета безопасности жизнедеятельности оказали помощь 103 пострадавшим, в том числе 16 детям. К ликвидации же последствий событий от ГСЧС привлекалось более 150 спасателей и 38 единиц спецтехники.

В то же время мэр города Андрей Садовый добавил, что в результате атаки во Львове поражено более 50 домов и два медицинских учреждения.

Также из шести домов отселят людей. Две школы сегодня не будут работать, там вылетели окна.

Из-за российского террора во Львове 5 сентября объявили День траура в память обо всех погибших в результате атаки на город.

Скриншот сообщения Андрея Садового

Кроме того, медики просят львовян и гостей города сдать кровь, чтобы помочь пострадавшим в результате обстрелов.

Директор Первого медобъединения Наталья Матолинец заявила, что стать донором можно в Городском центре крови, что на Миколайчука, 9.

По ее словам, в больницах есть семь критических пациентов. В операционных сейчас находится еще восемь пациентов с осколочными проникающими ранениями.