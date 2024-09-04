Обстрелы Львова 4 сентября — в городе завершили аварийно-спасательные работы

Во Львове завершили аварийно-спасательные работы после утренней атаки — в ГСЧС подвели итоги
Во Львове завершили аварийно-спасательные работы по ликвидации последствий российского удара утром 4 сентября. Чрезвычайники спасли 12 человек, но, к сожалению, семь человек погибли, а еще 58 получили ранения.
Об этом сообщили в Государственной службе чрезвычайных ситуаций .
Аварийно-спасательные работы во Львове
Чрезвычайники рассказали, что во время аварийно-спасательных работ им удалось спасти 12 человек, но, к сожалению, есть жертвы.
"Пострадали 53 человека. Семь погибли, среди них, по уточненным данным, двое детей (7 и 14 лет)", — говорится в сообщении.
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Последствия удара по Львову Фото: ГСЧС
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Последствия удара по Львову Фото: ГСЧС
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Последствия удара по Львову Фото: ГСЧС
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Последствия удара по Львову Фото: ГСЧС
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Последствия удара по Львову Фото: ГСЧС
Спасатели также сообщили, что психологи Львовщины и Львовского государственного университета безопасности жизнедеятельности оказали помощь 103 пострадавшим, в том числе 16 детям. К ликвидации же последствий событий от ГСЧС привлекалось более 150 спасателей и 38 единиц спецтехники.
В то же время мэр города Андрей Садовый добавил, что в результате атаки во Львове поражено более 50 домов и два медицинских учреждения.
Также из шести домов отселят людей. Две школы сегодня не будут работать, там вылетели окна.
Из-за российского террора во Львове 5 сентября объявили День траура в память обо всех погибших в результате атаки на город.
Кроме того, медики просят львовян и гостей города сдать кровь, чтобы помочь пострадавшим в результате обстрелов.
Директор Первого медобъединения Наталья Матолинец заявила, что стать донором можно в Городском центре крови, что на Миколайчука, 9.
По ее словам, в больницах есть семь критических пациентов. В операционных сейчас находится еще восемь пациентов с осколочными проникающими ранениями.
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