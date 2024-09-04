Обстріли Львова 4 вересня — у місті завершили аварійно-рятувальні роботи

Наслідки удару по Львову. Фото: ДСНС

У Львові завершили аварійно-рятувальні роботи з ліквідації наслідків російського удару зранку 4 вересня. Надзвичайники врятували 12 людей, але, на жаль, семеро осіб загинуло, а ще 58 — отримали поранення.

Про це повідомили в Державній службі надзвичайних ситуацій.

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Аварійно-рятувальні роботи у Львові

Надзвичайники розповіли, що під час аварійно-рятувальних робіт їм вдалося врятувати 12 людей, але, на жаль, є жертви.

"Постраждало 53 осіб. Семеро загинули, серед них, за уточненими даними, двоє дітей (7 та 14 років)", — йдеться у повідомленні.

Наслідки удару по Львову. Фото: ДСНС

Наслідки удару по Львову. Фото: ДСНС

Наслідки удару по Львову. Фото: ДСНС

Наслідки удару по Львову. Фото: ДСНС

Наслідки удару по Львову. Фото: ДСНС 1 / 5

Рятувальники також повідомили, що психологи Львівщини та Львівського державного університету безпеки життєдіяльності надали допомогу 103 постраждалим, серед них 16 дітям. А до ліквідації наслідків подій від ДСНС залучалося понад 150 рятувальників та 38 одиниць спецтехніки.

Водночас мер міста Андрій Садовий додав, що внаслідок атаки у Львові уражено понад 50 будинків та два медичні заклади.

Також із шести будинків відселять людей. Дві школи сьогодні не будуть працювати, адже там повилітали вікна.

Через російський терор у Львові 5 вересня оголосили День жалоби в пам’ять про усіх загиблих внаслідок атаки на місто.

Скриншот допису Андрія Садового

Крім того, медики просять львів’ян та гостей міста здати кров, щоб допомогти постраждалим внаслідок обстрілів.

Директорка Першого медоб'єднання Наталія Матолінець заявила, що стати донором можна у Міському центрі крові, що на Миколайчука, 9.

За її словами, в лікарнях є семеро критичних пацієнтів. В операційних зараз перебуває ще вісім пацієнтів з осколковими проникаючими пораненнями.