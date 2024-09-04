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У Львові завершили аварійно-рятувальні роботи після ранкової атаки — у ДСНС підбили підсумки

4 вересня 2024 13:41
Катерина Османська - Редактор
Обстріли Львова 4 вересня — у місті завершили аварійно-рятувальні роботи
Наслідки удару по Львову. Фото: ДСНС
Катерина Османська - Редактор

У Львові завершили аварійно-рятувальні роботи з ліквідації наслідків російського удару зранку 4 вересня. Надзвичайники врятували 12 людей, але, на жаль, семеро осіб загинуло, а ще 58 — отримали поранення.

Про це повідомили в Державній службі надзвичайних ситуацій

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Надзвичайники розповіли, що під час аварійно-рятувальних робіт їм вдалося врятувати 12 людей, але, на жаль, є жертви.

"Постраждало 53 осіб. Семеро загинули, серед них, за уточненими даними, двоє дітей (7 та 14 років)", — йдеться у повідомленні. 

  • У Львові завершили аварійно-рятувальні роботи після ранкової атаки — у ДСНС підбили підсумки - фото 1
    Наслідки удару по Львову. Фото: ДСНС
  • У Львові завершили аварійно-рятувальні роботи після ранкової атаки — у ДСНС підбили підсумки - фото 2
    Наслідки удару по Львову. Фото: ДСНС
  • У Львові завершили аварійно-рятувальні роботи після ранкової атаки — у ДСНС підбили підсумки - фото 3
    Наслідки удару по Львову. Фото: ДСНС
  • У Львові завершили аварійно-рятувальні роботи після ранкової атаки — у ДСНС підбили підсумки - фото 4
    Наслідки удару по Львову. Фото: ДСНС
  • У Львові завершили аварійно-рятувальні роботи після ранкової атаки — у ДСНС підбили підсумки - фото 5
    Наслідки удару по Львову. Фото: ДСНС
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Рятувальники також повідомили, що психологи Львівщини та Львівського державного університету безпеки життєдіяльності надали допомогу 103 постраждалим, серед них 16 дітям. А до ліквідації наслідків подій від ДСНС залучалося понад 150 рятувальників та 38 одиниць спецтехніки.

Водночас мер міста Андрій Садовий додав, що внаслідок атаки у Львові уражено понад 50 будинків та два медичні заклади. 

Також із шести будинків відселять людей. Дві школи сьогодні не будуть працювати, адже там повилітали вікна. 

Через російський терор у Львові 5 вересня оголосили День жалоби в пам’ять про усіх загиблих внаслідок атаки на місто.

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Скриншот допису Андрія Садового

Крім того, медики просять львів’ян та гостей міста здати кров, щоб допомогти постраждалим внаслідок обстрілів. 

Директорка Першого медоб'єднання Наталія Матолінець заявила, що стати донором можна у Міському центрі крові, що на Миколайчука, 9.

За її словами, в лікарнях є семеро критичних пацієнтів. В операційних зараз перебуває ще вісім пацієнтів з осколковими проникаючими пораненнями. 

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