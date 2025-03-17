Погода во Львове и области 18 марта — точный прогноз от Укргидрометцентра

Женщина идет по улице во время морозов. Иллюстративное фото: УНИАН

Погода во вторник, 18 марта, во Львове и области будет сухой и морозной. Кое-где ожидается до -12°C.

Об этом сообщили во Львовском региональном центре по гидрометеорологии.

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Погода во Львове и области 18 марта

По прогнозам синоптиков, в области прогнозируется облачная погода с прояснениями. Осадков не предвидится, однако ночью и утром возможен слабый туман. На дорогах сохранится гололедица.

Температура воздуха в области ночью будет колебаться от -7 °C до -12 °C, а днем поднимется до +1...+6 °C. Ветер северо-западный, умеренный - 7-12 м/с.

Во Львове ночью ожидается -7...-9°C, а днем столбики термометров будут показывать +2...+4 °C.

Прогноз погоды во Львове на 18 марта

Ранее в Укргидрометцентре предупреждали, что 18 марта в Карпатах ожидается до -14°С.

А синоптик Наталья Диденко предупредила о сильных порывах ветра в некоторых областях Украины 18 марта.