Погода у Львові та області 18 березня — точний прогноз від Укргідрометцентру

Жінка йде вулицею під час морозів. Ілюстративне фото: УНІАН

Погода у вівторок, 18 березня, у Львові та області буде сухою та морозною. Подекуди очікується до -12 °C.

Про це повідомили у Львівському регіональному центрі з гідрометеорології.

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Погода у Львові та області 18 березня

За прогнозами синоптиків, в області прогнозується хмарна погода з проясненнями. Опадів не передбачається, однак вночі та вранці можливий слабкий туман. На дорогах збережеться ожеледиця.

Температура повітря в області вночі коливатиметься від -7 °C до -12 °C, а вдень підніметься до +1…+6 °C. Вітер північно-західний, помірний, 7–12 м/с.

У Львові вночі очікується -7…-9 °C, а вдень стовпчики термометрів показуватимуть +2…+4 °C.

Прогноз погоди у Львові на 18 березня

Раніше в Укргідрометцентрі попереджали, що 18 березня у Карпатах очікується до -14 °С.

А синоптик Наталка Діденко попередила про сильні пориви вітру у деяких областях України 18 березня.