Погода во Львове 1 февраля - ожидается мороз и снег

Мокрый снег. Иллюстративное фото: УНИАН

Во Львовской области в субботу, 1 февраля, ожидается облачная погода с прояснениями. Температура воздуха будет колебаться в пределах -4...+5 °С.

Об этом сообщила пресс-служба Львовского РЦГМ в Telegram.

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Прогноз погоды на Львовщине 1 февраля

В области завтра будет облачно с прояснениями: ночью пройдет небольшой мокрый снег и снег, день ожидается без существенных осадков. Также ночью и утром на дорогах будет гололедица.

Прогнозируют северо-западный ветер, 7-12 м/с. Температура воздуха составит:

ночью -4...+1 °С;

днем 0...+5 °С.

Во Львове ночью ожидается -2...0 °С, а днем — +2...+4 °С.

Скриншот поста Львовского РЦГМ

Метеорологические явления на Львовщине 1 февраля

На дорогах Львова и области завтра ночью и утром ожидается гололедица. Объявлен первый уровень опасности, желтый.

Метеорологические явления. Фото: Львовский РЦГМ

Напомним, в Харькове завтра пройдет дождь. В то же время температура воздуха поднимется до +9 °С.

А в Киеве в субботу будет облачная погода, но без осадков. Столбики термометров будут колебаться в пределах +2...+7 °С.