Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Львов arrow Во Львове завтра прогнозируют опасную погоду — чего ждать arrow

Во Львове завтра прогнозируют опасную погоду — чего ждать

31 января 2025 19:51
Светлана Силенко - Редактор
Погода во Львове 1 февраля - ожидается мороз и снег
Мокрый снег. Иллюстративное фото: УНИАН
Светлана Силенко - Редактор

Во Львовской области в субботу, 1 февраля, ожидается облачная погода с прояснениями. Температура воздуха будет колебаться в пределах -4...+5 °С.

Об этом сообщила пресс-служба Львовского РЦГМ в Telegram.

Читайте также:

Прогноз погоды на Львовщине 1 февраля

В области завтра будет облачно с прояснениями: ночью пройдет небольшой мокрый снег и снег, день ожидается без существенных осадков. Также ночью и утром на дорогах будет гололедица.

Прогнозируют северо-западный ветер, 7-12 м/с. Температура воздуха составит:

  • ночью -4...+1 °С;
  • днем 0...+5 °С.

Во Львове ночью ожидается -2...0 °С, а днем — +2...+4 °С.

null
Скриншот поста Львовского РЦГМ

Метеорологические явления на Львовщине 1 февраля

На дорогах Львова и области завтра ночью и утром ожидается гололедица. Объявлен первый уровень опасности, желтый.

Гололедица ожидается на Львовщине 1 февраля
Метеорологические явления. Фото: Львовский РЦГМ

Напомним, в Харькове завтра пройдет дождь. В то же время температура воздуха поднимется до +9 °С.

А в Киеве в субботу будет облачная погода, но без осадков. Столбики термометров будут колебаться в пределах +2...+7 °С.

погода Львов зима февраль синоптик прогноз погоды
Реклама
Реклама
Реклама