Погода во Львове 1 февраля - ожидается мороз и снег

Во Львове завтра прогнозируют опасную погоду — чего ждать
Во Львовской области в субботу, 1 февраля, ожидается облачная погода с прояснениями. Температура воздуха будет колебаться в пределах -4...+5 °С.
Об этом сообщила пресс-служба Львовского РЦГМ в Telegram.
Прогноз погоды на Львовщине 1 февраля
В области завтра будет облачно с прояснениями: ночью пройдет небольшой мокрый снег и снег, день ожидается без существенных осадков. Также ночью и утром на дорогах будет гололедица.
Прогнозируют северо-западный ветер, 7-12 м/с. Температура воздуха составит:
- ночью -4...+1 °С;
- днем 0...+5 °С.
Во Львове ночью ожидается -2...0 °С, а днем — +2...+4 °С.
Метеорологические явления на Львовщине 1 февраля
На дорогах Львова и области завтра ночью и утром ожидается гололедица. Объявлен первый уровень опасности, желтый.
Напомним, в Харькове завтра пройдет дождь. В то же время температура воздуха поднимется до +9 °С.
А в Киеве в субботу будет облачная погода, но без осадков. Столбики термометров будут колебаться в пределах +2...+7 °С.
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