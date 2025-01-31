Погода у Львові 1 лютого - очікується мороз та сніг

Мокрий сніг. Ілюстративне фото: УНІАН

У Львівській області у суботу, 1 лютого, очікується хмарна погода з проясненнями. Температура повітря коливатиметься в межах -4...+5 °С.

Про це повідомила пресслужба Львівського РЦГМ у Telegram.

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Прогноз погоди на Львівщині 1 лютого

В області завтра буде хмарно з проясненнями: вночі пройде невеликий мокрий сніг та сніг, день очікується без істотних опадів. Також вночі та вранці на дорогах буде ожеледиця.

Прогнозують північно-західний вітер, 7-12 м/с. Температура повітря становитиме:

вночі -4...+1 °С;

вдень 0...+5 °С.

У Львові вночі очікується -2...0 °С, а вдень — +2...+4 °С.

Скриншот допису Львівського РЦГМ

Метеорологічні явища на Львівщині 1 лютого

На дорогах Львова та області завтра вночі та вранці очікується ожеледиця. Оголошено перший рівень небезпечності, жовтий.

Метеорологічні явища. Фото: Львівський РЦГМ

Нагадаємо, у Харкові завтра пройде дощ. Водночас температура повітря підійметься аж до +9 °С.

А у Києві в суботу буде хмарна погода, але без опадів. Стовпчики термометрів коливатимуться в межах +2...+7 °С.