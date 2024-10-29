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Во Львове увеличилась статистика отравлений угарным газом

29 октября 2024 16:32
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
Во Львове выросла статистика отравлений угарным газом в 2024 году
Включенная газовая комфорка. Фото иллюстративное: Главком
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

Заместитель начальника управления по вопросам гражданской защиты и территориальной обороны Львовского городского совета Михаил Дидык рассказал, что во Львове в этом году зафиксировали 36 случаев отравления угарным газом. Это больше, чем было в прошлом году.

Об этом Дидык сказал в эксклюзивном комментарии Новини.LIVE во вторник, 29 октября.

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Дидык отметил, что в результате этих случаев пострадали 93 человека, среди них 33 ребенка.

Он добавил, что по сравнению с прошлым годом, статистика увеличилась. Например, в этом месяце девять человек отравились угарным газом, из них пять — несовершеннолетние.

"Все случаи произошли из-за несоблюдения правил безопасности пользования газовыми приборами", — отметил Дидык.

Он отметил, что перед началом каждого отопительного сезона власти обращаются к жителям, напоминая им о необходимости соблюдать правила техники безопасности.

Также мы писали, что за последние пять дней в Одесской области четыре человека отравились грибами. Состояние одного из пострадавших — 74-летнего мужчины — медики охарактеризовали как тяжелое.

Кроме того, в Киеве в одной из школ зафиксировали вспышку острой кишечной инфекции. Часть больных учащихся находится на лечении в медицинских учреждениях.

Украина отравление газ безопасность Львов

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