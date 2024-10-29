У Львові зросла статистика отруєнь чадним газом у 2024 році

Ввімкнена газова комфорка. Фото ілюстративне: Главком

Заступник начальника управління з питань цивільного захисту та територіальної оборони Львівської міської ради Михайло Дідик розповів, що у Львові цього року зафіксували 36 випадків отруєння чадним газом. Це більше, ніж було торік.

Про це Дідик сказав у ексклюзивному коментарі Новини.LIVE у вівторок, 29 жовтня.

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Випадки отруєння чадним газом у Львові

Дідик зазначив, що внаслідок цих випадків постраждали 93 особи, серед них 33 дитини.

Він додав, що порівняно з минулим роком статистика збільшилась. Наприклад, цього місяця дев'ять осіб отруїлися чадним газом, з них п'ять — неповнолітні.

"Усі випадки трапились через недотримання правил безпеки користування газовими приладами", — зазначив Дідик.

Він зазначив, що перед початком кожного опалювального сезону влада звертається до мешканців, нагадуючи їм про необхідність дотримуватися правил техніки безпеки.

Також ми писали, що за останні п'ять днів в Одеській області чотири людини отруїлися грибами. Стан одного з постраждалих — 74-річного чоловіка — медики охарактеризували як тяжкий.

Окрім того, у Києві в одній зі шкіл зафіксували спалах гострої кишкової інфекції. Частина хворих учнів перебуває на лікуванні у медичних закладах.