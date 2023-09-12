Во Львове зек-коллаборант создавал сеть корректировщиков из подельников на свободе

Сотрудники СБУ обыскивают камеру злоумышленника. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила заключенного агента Федеральной службы безопасности Российской Федерации, который искал корректировщиков на свободе для координации российских ударов по Львову. Своим подельникам он обещал неплохие деньги.

Об этом сообщили в СБУ.

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Киберспециалисты Службы безопасности разоблачили агента ФСБ, который, отбывая наказание в исправительной колонии Львовщины, способствовал подготовке воздушной атаки РФ на военную и критическую инфраструктуру области.

Среди основных целей захватчиков были пункты транзитного базирования тяжелого вооружения ВСУ и местные теплоэлектростанции.

"Для сбора информации, а также наведения российских ракет и дронов на украинские объекты, фигурант пытался создать собственную сеть информаторов. К ней заключенный хотел привлечь своих близких родственников и знакомых "на свободе", — говорится в сообщении СБУ.

Всю полученную от них развединформацию российский агент должен был передавать своему "куратору" из ФСБ. За каждое выполненное задание вражеская спецслужба "гарантировала" от 1 до 5 тысяч долларов США. Сумма зависела от значимости украинского объекта.

СБУ помешала преступной деятельности

Сотрудники СБУ заблокировали подрывную деятельность российского агента и тем самым сорвали планы агрессора по подготовке новой серии ударов по региону.

По данным следствия, злоумышленником оказался 48-летний местный житель, с 2019 года отбывающий наказание за совершение тяжкого преступления.

В поле зрения ФСБ попал из-за своих комментариев в поддержку вооруженной агрессии РФ против Украины, которые выкладывал в "Одноклассниках".

Затем российская спецслужба провела дистанционную вербовку заключенного под видом его знакомства с гражданкой России.

Переписка злоумышленника со своими сообщниками. Фото: СБУ

Переписка злоумышленника со своими сообщниками. Фото: СБУ

Переписка злоумышленника со своими сообщниками. Фото: СБУ

Переписка злоумышленника со своими сообщниками. Фото: СБУ

Переписка злоумышленника со своими сообщниками. Фото: СБУ

Следователи Службы безопасности сообщили злоумышленнику о подозрении в:

посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины;

государственной измене, совершенной в условиях военного положения;

нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и другим признакам;

пропаганде войны;

оправдании, признании правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины.

Злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы.

Ранее мы сообщали, что Служба безопасности Украины задержала в Киеве нацгвардейца-предателя, готовившего новые удары Российской Федерации по тепловым электростанциям столицы. За каждую выполненную "задачу" перебежчик получал от 100 до 1000 долларов.